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Mundial 2026

Croácia vence Panamá e ainda pensa no apuramento

24 jun, 2026 - 01:57

Budimir marcou o único golo da partida.

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A Croácia derrotou o Panamá, por 1-0, em partida da segunda jornada do Grupo L do Mundial 2026.

O único golo da partida foi apontado aos 54 minutos por Ante Budimir, avançado que tinha entrado ao intervalo para o lugar de Petar Musa, ex-Benfica.

Os panamianos perderam o primeiro jogo e viram-se obrigados a “apertar” em busca de pontos, especialmente a partir do tento croata.

A partida acabou por ser equilibrada, como as estatísticas ajudam a provar: 8-6 em remates para o Panamá, 58-42 na posse de bola para os croatas.

Com este resultado, a Croácia – que perdeu com Inglaterra na primeira jornada – chega aos três pontos. Já o Panamá continua sem pontuar após dois encontros e está fora de hipótese para a próxima fase.

O Grupo L é liderado pela Inglaterra com quatro pontos. Também com quatro está o surpreendente Gana, de Carlos Queiroz.

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