De besta a bestial. CR7 diz que está de volta e o mundo reage

Depois de uma semana em que o mundo lhe caiu em cima, após os 25 toques na bola no jogo com a RD do Congo e o apelido de “homem estátua”, Cristiano Ronaldo voltou a estar nas bocas do mundo com o “bis” contra o Uzbequistão que o levou a dizer “estou de volta”. Um comentário que deixou Zlatan Ibrahimovic perplexo. O ícone sueco disse na Fox News que a frase não fazia sentido considerando a histórica carreira do astro português e as recentes atuações. “Fiquei um pouco confuso quando o ouvi. De volta de onde exatamente?”, questionou Ibrahimovic ao canal norte-americano. Já o “The Atheletic” considera que a exibição do português contra a equipa da Ásia Central é o “tipo de experiência que Ronaldo tinha em mente quando se propôs a disputar o sexto Mundial aos 41 anos”. Histórico Os italianos do Corriero dello Sport assinalam que o craque português deixou para trás todas as polémicas dos últimos dias: ninguém antes tinha conseguido marcar em seis mundiais de futebol.

Em Espanha, o madrileno AS dedica-lhe toda a primeira página: “Cristiano é único.” Já a “Marca” também dá honras de toda a primeira página a CR7: “Ele junta-se à festa”, numa referência às inúmeras estrelas que já se destacaram neste Mundial (Messi, Haaland, Mbappé...). Os diários desportivos de Barcelona, o Mundo Deportivo e o Sport, não lhe dão tanto destaque, mas também trazem chamadas à capa ao feito de Cristiano. “Uma lenda que parece nunca parar”, pode-se ler ainda em Espanha, onde questionam se o homem que tem cinco “Bola de Ouro” não irá disputar o Mundial de 2030, coorganizado por Portugal? CR7 terá nessa altura 45 anos. Velho não, "inevitável" “Velho em comparação com quem?”, titula o italiano La Gazzetta dello Sport. Os transalpinos escrevem que “Cristiano continua a encantar” tanto quanto sempre os adeptos de futebol. Já o The Telegraph, jornal diário inglês, a exibição de CR7 frente ao Uzbequistão parecia “inevitável”.

Num artigo, os jornalistas britânicos começam com a pergunta: “Achavam mesmo que lhe iriam negar o acesso à festa?” Cristiano Ronaldo fez um excelente jogo, segundo este diário, e com o instinto goleador recuperado, “a qualidade acaba sempre por triunfar”. Uma linha seguida pelo amigo dos tempos do Manchester United, Rio Ferdinand, que nunca escondeu admiração e amizade por Cristiano Ronaldo. E na terça-feira, foi no X que deixou várias mensagens para celebrar a exibição do capitão da seleção nacional, que voltou a deixar a sua marca no Mundial. “Viva Ronaldo”, escreveu, para pouco depois, no golo de Nuno Mendes de livre, ter feito outra publicação em tom de ironia para dizer: “Mas o Cristiano não é um jogador de equipa.” Independent carrega outra vez em Ronaldo Há uma semana o "The Independent" falava "numa estátua entre dez homens" para considerar que Portugal estava a "sacrificar mais um Mundial a favor do ego de Ronaldo". O jornal britânico questionava se, "perante a impotência" de CR7, Roberto Martínez é capaz de o retirar do 11 inicial.