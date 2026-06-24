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- 24 jun, 2026
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Mundial de Futebol
De besta a bestial. CR7 diz que está de volta e o mundo reage
24 jun, 2026 - 12:35 • João Carlos Malta
Os elogios voltaram a marcar as reações a um jogo de Cristiano Ronaldo depois das violentas análises à exibição do avançado português no final do jogo com o Congo. Ainda assim, numa volta pela imprensa internacional, CR7, no dia seguinte à goleada ao Uzbequistão, não consegue ser unânime. Há quem lhe continue a dispensar críticas.
Depois de uma semana em que o mundo lhe caiu em cima, após os 25 toques na bola no jogo com a RD do Congo e o apelido de “homem estátua”, Cristiano Ronaldo voltou a estar nas bocas do mundo com o “bis” contra o Uzbequistão que o levou a dizer “estou de volta”.
Um comentário que deixou Zlatan Ibrahimovic perplexo. O ícone sueco disse na Fox News que a frase não fazia sentido considerando a histórica carreira do astro português e as recentes atuações.
“Fiquei um pouco confuso quando o ouvi. De volta de onde exatamente?”, questionou Ibrahimovic ao canal norte-americano.
Já o “The Atheletic” considera que a exibição do português contra a equipa da Ásia Central é o “tipo de experiência que Ronaldo tinha em mente quando se propôs a disputar o sexto Mundial aos 41 anos”.
Histórico
Os italianos do Corriero dello Sport assinalam que o craque português deixou para trás todas as polémicas dos últimos dias: ninguém antes tinha conseguido marcar em seis mundiais de futebol.
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Em Espanha, o madrileno AS dedica-lhe toda a primeira página: “Cristiano é único.”
Já a “Marca” também dá honras de toda a primeira página a CR7: “Ele junta-se à festa”, numa referência às inúmeras estrelas que já se destacaram neste Mundial (Messi, Haaland, Mbappé...).
Os diários desportivos de Barcelona, o Mundo Deportivo e o Sport, não lhe dão tanto destaque, mas também trazem chamadas à capa ao feito de Cristiano.
“Uma lenda que parece nunca parar”, pode-se ler ainda em Espanha, onde questionam se o homem que tem cinco “Bola de Ouro” não irá disputar o Mundial de 2030, coorganizado por Portugal? CR7 terá nessa altura 45 anos.
Velho não, "inevitável"
“Velho em comparação com quem?”, titula o italiano La Gazzetta dello Sport. Os transalpinos escrevem que “Cristiano continua a encantar” tanto quanto sempre os adeptos de futebol.
Já o The Telegraph, jornal diário inglês, a exibição de CR7 frente ao Uzbequistão parecia “inevitável”.
Num artigo, os jornalistas britânicos começam com a pergunta: “Achavam mesmo que lhe iriam negar o acesso à festa?” Cristiano Ronaldo fez um excelente jogo, segundo este diário, e com o instinto goleador recuperado, “a qualidade acaba sempre por triunfar”.
Uma linha seguida pelo amigo dos tempos do Manchester United, Rio Ferdinand, que nunca escondeu admiração e amizade por Cristiano Ronaldo. E na terça-feira, foi no X que deixou várias mensagens para celebrar a exibição do capitão da seleção nacional, que voltou a deixar a sua marca no Mundial.
“Viva Ronaldo”, escreveu, para pouco depois, no golo de Nuno Mendes de livre, ter feito outra publicação em tom de ironia para dizer: “Mas o Cristiano não é um jogador de equipa.”
Independent carrega outra vez em Ronaldo
Há uma semana o "The Independent" falava "numa estátua entre dez homens" para considerar que Portugal estava a "sacrificar mais um Mundial a favor do ego de Ronaldo". O jornal britânico questionava se, "perante a impotência" de CR7, Roberto Martínez é capaz de o retirar do 11 inicial.
Esta semana volta a não ser muito elogioso para Ronaldo. “Cristiano Ronaldo entrou na conversa. Na semana em que Lionel Messi, Kylian Mbappé e Erling Haaland disputaram a Chuteira de Ouro do Mundial, o jogador que marcou mais golos do que qualquer outro ainda vivo apareceu finalmente na América do Norte. Este jogo pareceu ter menos a ver com futebol e mais com a busca de um homem para justificar a sua existência”, resume.
E se no estádio, no dia do jogo, um adepto dizia sobre Ronaldo que ou se “ama, odeia, mas nunca se é indiferente” ao jogador, o comentador da Rádio Marca, Jorge Liaño parece dar-lhe razão. Mais uma vez, o argentino é o tema.
“A comparação com o Messi é ridícula, não faz sentido, o Cristiano não a aceita bem. O Cristiano nunca esteve ao nível do Messi, nem sequer durante dez minutos. É um futebolista extraordinário, pode ser o melhor jogador da história de Portugal, mas nunca vai estar ao nível do Messi, nem sequer perto”, resumiu.
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