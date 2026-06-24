Ouvir
  • Bola Branca 12h44
  • 24 jun, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Mundial 2026

Já há árbitro para o Portugal - Colômbia

24 jun, 2026 - 15:54 • Carlos Calaveiras

Partida está marcada para as 00h30 do próximo domingo.

A+ / A-

A FIFA escolheu o árbitro Alireza Faghani para o jogo entre Portugal e a Colômbia, para a terceira jornada do Grupo K no Mundial 2026.

O juiz Alireza Faghani já apitou o França - Senegal (3-1) neste Mundial.

Os assistentes vão ser George Lakrindis (Austrália) e Andrew Lindsav (Austrália). Ainda não é conhecido o VAR.

A partida está marcada para a madrugada de sábado para domingo (00h30).

Portugal e Colômbia vão decidir quem vence o grupo.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 12h44
  • 24 jun, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

“2026 é o ano de Portugal”: adeptos mais otimistas após vitória da seleção

Mundial 2026

“2026 é o ano de Portugal”: adeptos mais otimistas após vitória da seleção

Héctor Herrera e o sonho de acabar a carreira no FC Porto

Héctor Herrera e o sonho de acabar a carreira no FC Po(...)

O "boavisteiro" que joga na seleção mais pequena do Mundial

O "boavisteiro" que joga na seleção mais pequena do Mu(...)

NAPA: "Deslocado" é dupla platina no Brasil

NAPA: "Deslocado" é dupla platina no Brasil

Keir Starmer emociona-se ao anunciar demissão. Reino Unido conhece novo primeiro-ministro no verão

Keir Starmer emociona-se ao anunciar demissão. Reino U(...)