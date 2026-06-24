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Mundial 2026
Já há árbitro para o Portugal - Colômbia
24 jun, 2026 - 15:54 • Carlos Calaveiras
Partida está marcada para as 00h30 do próximo domingo.
A FIFA escolheu o árbitro Alireza Faghani para o jogo entre Portugal e a Colômbia, para a terceira jornada do Grupo K no Mundial 2026.
O juiz Alireza Faghani já apitou o França - Senegal (3-1) neste Mundial.
Os assistentes vão ser George Lakrindis (Austrália) e Andrew Lindsav (Austrália). Ainda não é conhecido o VAR.
A partida está marcada para a madrugada de sábado para domingo (00h30).
Portugal e Colômbia vão decidir quem vence o grupo.
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- Bola Branca 12h44
- 24 jun, 2026
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