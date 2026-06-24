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Mundial 2026

Seguro dá os parabéns à seleção

24 jun, 2026 - 00:01 • Lusa

A equipa das quinas goleou o Uzbequistão por 5-0 na segunda jornada do Mundial 2026.

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O Presidente da República, António José Seguro, saudou a seleção portuguesa pela vitória por 5-0 contra o Uzbequistão, em jogo do Grupo K do Mundial de futebol, disputado em Houston, nos Estados Unidos.

O chefe de Estado, que fez uma pausa na sua participação nos festejos do São João, para assistir, na Casa do Roseiral, na companhia do presidente da Câmara do Porto, Pedro Duarte, ao jogo da equipa das "quinas", deu os parabéns à seleção nacional, assim que chegou à Alfandega do Porto, onde vai jantar e assistir ao espetáculo de fogo-de-artifício à meia-noite.

"Dou os parabéns à equipa pela vitória conseguida", disse António José Seguro, que preferiu não comentar se esta goleada poderia ter efeitos positivos na sociedade portuguesa.

Depois do empate 1-1 diante da RD Congo na estreia, Portugal garantiu o triunfo com um "bis" de Cristiano Ronaldo (6 e 39 minutos) - que se tornou o primeiro jogador da história a marcar em seis Mundiais e o melhor marcador luso em fases finais da competição, com 10 golos -, um golo de Nuno Mendes (17), um autogolo do guarda-redes Abduvohid Nematov (60) e um tento de Rafael Leão (87).

A equipa das "quinas" soma quatro pontos, mais um do que a Colômbia, que a partir das 03:00 (hora em Lisboa) de quarta-feira defronta os congoleses, terceiros, com um, enquanto os uzbeques seguem em último, sem qualquer ponto.

António José Seguro vai estar nas bancadas do estádio Hard Rock, em Miami, na Florida, para assistir ao último jogo de Portugal na fase de grupos, diante da Colômbia, na madrugada de domingo, às 00h30.

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