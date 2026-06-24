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Mundial 2026

Suíça e Canadá avançam no Grupo B

24 jun, 2026 - 22:15 • Carlos Calaveiras

A Bósnia vai ter de esperar para saber se se qualifica ou não.

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A Suíça e o Canadá garantiram a qualificação para os 16 avos de final do Mundial 2026. Bósnia fica à espera que encerrem todos os grupos para saber se segue em frente.

Na terceira jornada do Grupo B, os dois países encontraram-se e os suíços venceram por 2-1. Apesar disso, as duas equipas fizeram a festa.

Pelos helvéticos marcaram Vargas e Manzambi, aos 46 e 57 minutos.

Já os coorganizadores atacaram mais e ainda descontaram por Promise David, aos 76 minutos.

Entretanto, a Bósnia Herzegovina derrotou o Qatar, por 3-1, mas a vitória não foi suficiente para carimbar a passagem direta à próxima fase.

Alajbegovic, Sultan Al Brake (na própria baliza) e Mahmic fizeram os golos para os bósnios.

Pelos cataris marcou Hassan Al Haydos.

Contas feitas, o Grupo B ficou assim: Suíça (7 pontos), Canadá (4), Bósnia (4) e Qatar (1).

Apurados:

São já nove as seleções matematicamente apuradas para os 16 avos de final: México (Grupo A), Suíça e Canadá (Grupo B), Estados Unidos (Grupo D), Alemanha (Grupo E), França (Grupo I), Noruega (Grupo I), Argentina (Grupo J) e Colômbia (Grupo K).

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  • 24 jun, 2026
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