- Bola Branca 18h15
- 24 jun, 2026
-
Mundial 2026
Suíça e Canadá avançam no Grupo B
24 jun, 2026 - 22:15 • Carlos Calaveiras
A Bósnia vai ter de esperar para saber se se qualifica ou não.
A Suíça e o Canadá garantiram a qualificação para os 16 avos de final do Mundial 2026. Bósnia fica à espera que encerrem todos os grupos para saber se segue em frente.
Na terceira jornada do Grupo B, os dois países encontraram-se e os suíços venceram por 2-1. Apesar disso, as duas equipas fizeram a festa.
Pelos helvéticos marcaram Vargas e Manzambi, aos 46 e 57 minutos.
Já os coorganizadores atacaram mais e ainda descontaram por Promise David, aos 76 minutos.
Entretanto, a Bósnia Herzegovina derrotou o Qatar, por 3-1, mas a vitória não foi suficiente para carimbar a passagem direta à próxima fase.
Alajbegovic, Sultan Al Brake (na própria baliza) e Mahmic fizeram os golos para os bósnios.
Pelos cataris marcou Hassan Al Haydos.
Contas feitas, o Grupo B ficou assim: Suíça (7 pontos), Canadá (4), Bósnia (4) e Qatar (1).
Apurados:
São já nove as seleções matematicamente apuradas para os 16 avos de final: México (Grupo A), Suíça e Canadá (Grupo B), Estados Unidos (Grupo D), Alemanha (Grupo E), França (Grupo I), Noruega (Grupo I), Argentina (Grupo J) e Colômbia (Grupo K).
- Bola Branca 18h15
- 24 jun, 2026
-