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Mundial 2026

“Unidos!”. A mensagem de Cristiano Ronaldo

24 jun, 2026 - 19:29 • Carlos Calaveiras

Portugal goleou o Uzbequistão e vai ainda defrontar a Colômbia.

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O capitão da seleção, Cristiano Ronaldo, deixou uma mensagem nas redes sociais depois da goleada ao Uzbequistão.

Mostra-se uma fotografia da equipa das quinas na altura de um dos golos e a legenda com apenas uma palavra: “Unidos!”.

De recordar que Portugal goleou o Uzbequistão, por 5-0, na segunda jornada do grupo K no Mundial 2026. CR7 marcou dois golos.

A equipa das quinas, que está perto da qualificação direta, vai ainda defrontar a Colômbia na madrugada de sábado para domingo.

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  • 24 jun, 2026
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