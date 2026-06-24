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Mundial 2026
“Unidos!”. A mensagem de Cristiano Ronaldo
24 jun, 2026 - 19:29 • Carlos Calaveiras
Portugal goleou o Uzbequistão e vai ainda defrontar a Colômbia.
O capitão da seleção, Cristiano Ronaldo, deixou uma mensagem nas redes sociais depois da goleada ao Uzbequistão.
Mostra-se uma fotografia da equipa das quinas na altura de um dos golos e a legenda com apenas uma palavra: “Unidos!”.
De recordar que Portugal goleou o Uzbequistão, por 5-0, na segunda jornada do grupo K no Mundial 2026. CR7 marcou dois golos.
A equipa das quinas, que está perto da qualificação direta, vai ainda defrontar a Colômbia na madrugada de sábado para domingo.
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- Bola Branca 18h15
- 24 jun, 2026
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