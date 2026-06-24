Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 24 jun, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Mundial 2026

Voo do Irão atrasado, Taremi interrogado

24 jun, 2026 - 21:54

O Irão vai defrontar o Egito, na madrugada de sábado (4h00), para a terceira jornada do Grupo.

A+ / A-

A seleção do Irão foi obrigada a atrasar a viagem para Seattle, nos Estados Unidos, depois de Mehdi Taremi, um dos capitães de equipa, e o treinador adjunto Said Alhoei terem sido levados para interrogatório.

Segundo o jornalista Nima Tavallaey Roodsari, os dois elementos da comitiva foram interrogados durante cerca de 25 e 40 minutos antes de os respetivos cartões de embarque terem sido emitidos.

A Federação de Futebol da República Islâmica do Irão já reagiu a mais este incidente durante o Mundial 2026. Fala em "atraso causado por novo assédio à seleção nacional do Irão pelos EUA no aeroporto".

O Irão vai defrontar o Egito, na madrugada de sábado (4h00), para a terceira jornada do Grupo.

De recordar que o Irão empatou com a Nova Zelândia (2-2) e a Bélgica (0-0). Soma dois pontos, os mesmos dos belgas, e a dois do Egito. A Nova Zelândia tem um.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 24 jun, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Ondas de calor fazem aumentar mortes na Europa. É possível prevenir?

Saúde e clima

Ondas de calor fazem aumentar mortes na Europa. É possível prevenir?

“2026 é o ano de Portugal”: adeptos mais otimistas após vitória da seleção

“2026 é o ano de Portugal”: adeptos mais otimistas apó(...)

Héctor Herrera e o sonho de acabar a carreira no FC Porto

Héctor Herrera e o sonho de acabar a carreira no FC Po(...)

O "boavisteiro" que joga na seleção mais pequena do Mundial

O "boavisteiro" que joga na seleção mais pequena do Mu(...)

NAPA: "Deslocado" é dupla platina no Brasil

NAPA: "Deslocado" é dupla platina no Brasil