- Bola Branca 18h15
- 24 jun, 2026
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Mundial 2026
Voo do Irão atrasado, Taremi interrogado
24 jun, 2026 - 21:54
O Irão vai defrontar o Egito, na madrugada de sábado (4h00), para a terceira jornada do Grupo.
A seleção do Irão foi obrigada a atrasar a viagem para Seattle, nos Estados Unidos, depois de Mehdi Taremi, um dos capitães de equipa, e o treinador adjunto Said Alhoei terem sido levados para interrogatório.
Segundo o jornalista Nima Tavallaey Roodsari, os dois elementos da comitiva foram interrogados durante cerca de 25 e 40 minutos antes de os respetivos cartões de embarque terem sido emitidos.
A Federação de Futebol da República Islâmica do Irão já reagiu a mais este incidente durante o Mundial 2026. Fala em "atraso causado por novo assédio à seleção nacional do Irão pelos EUA no aeroporto".
O Irão vai defrontar o Egito, na madrugada de sábado (4h00), para a terceira jornada do Grupo.
De recordar que o Irão empatou com a Nova Zelândia (2-2) e a Bélgica (0-0). Soma dois pontos, os mesmos dos belgas, e a dois do Egito. A Nova Zelândia tem um.
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