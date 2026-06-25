🚀 A volta ao Mundial em 90 segundos #15: o maravilhoso mundo dos miúdos

Johan Manzambi. Falta-lhe um "n" apenas para ter nome de lenda intocável. E pegando na matemática, talvez esse "n" seja uma variável para o número de milhões de euros que o primeiro tubarão a caçar o jovem suíço pagará para lhe vestir a sua camisola.

Saltou do banco para resolver o jogo da segunda jornada e, diante do Canadá, garantiu o primeiro lugar para a Suíça com um golo e uma assistência. Com 20 anos apenas, o médio do Friburgo é uma espécie de protótipo do futebolista perfeito: pensa e executa à velocidade dos maiores craques, tem mel nos pés para fazer tudo o que idealiza e é dono de um corpanzil que lhe permite ultrapassar e repelir adversários como se de frágeis caracóis se tratassem. O mundo a teus pés, Johan.

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Foi um dia de jovens craques. Além de Manzambi, brilharam Gilberto Mora (17), Kerim Alajbegovic (18), Ermin Mahmic (21), Promise David (24), Gessime Yassine (20) e Thapelo Maseko (22).

Nota para o golão de Wilson Isidor. Voltaram a aparecer Vinícius e, claro, Ismael Saibari (25), que se tornou o primeiro jogador africano a marcar nos três jogos da fase de grupos do Mundial. Há ainda a destacar o regresso do veterano Neymar, de 34 anos, que vestiu a camisola amarela-canário do Brasil 982 dias depois.

Passam aos 16 avos do Mundial 2026 os três anfitriões, México, Canadá e Estados Unidos. Esta quinta-feira, decidem-se os grupos D, E e F. Austrália e Paraguai lutam pelo segundo lugar; Costa do Marfim, Equador e Curaçao ainda sonham com a fase seguinte; e Japão e Suécia travarão argumentos pelo segundo posto, no jogo de cartaz deste serão.

🕹️ O futebol foi isto

Suíça 2-1 Canadá: Titular pela primeira vez, Manzambi justificou com uma assistência para Rubén Vargas (46') e um golo (57'), que desfizeram as esperanças do Canadá de vencer o grupo. O golo de Promise David (76') não passou de uma promessa de empate que ficou por cumprir e o Canadá, que termina o Grupo B em segundo, vai deixar Vancouver. Vai ser o primeiro anfitrião do Mundial a jogar fora do seu país, em Los Angeles, diante da África do Sul.

Bósnia e Herzegovina 3-1 Qatar: Sergej Barbarez, o jogador de póquer que só queria treinar a Bósnia e Herzegovina, apostou nos mágicos e eles corresponderam. Alajbegovic (29') e um autogolo de Al-Brake (34') adiantaram os bósnios, Al-Haydos reduziu (42') e Mahmic (80') confirmou a vitória. O Qatar diz adeus ao Mundial, enquanto a Bósnia, que fez três pontos, fica à espera de perceber se passa ao "mata-mata" como um dos melhores terceiros.

Marrocos 4-2 Haiti: O Haiti sonhou com o primeiro ponto no Mundial, quando Bounou introduziu a bola na própria baliza (10') e novamente aos 43', quando Isidor marcou o golo do torneio até ao momento, devolvendo os haitianos à frente do marcador, após o empate de Hakimi (39'). Contudo, Saibari (45+1'), Rahimi (78') e Yassine (89') deram a volta para os marroquinos, que ficam em segundo.

Escócia 0-3 Brasil: Como baila Vinícius Júnior. O "galáctico" do Real Madrid colocou o Brasil na frente com golos aos 7' e 45+3', e Matheus Cunha confirmou aos 60'. A canarinha vence o Grupo B, ao passo que a Escócia, que mostrou pouco futebol, fica em terceiro, mas, com três pontos e diferença de golos de -3, deverá dizer adeus.

África do Sul 1-0 Coreia do Sul: A Coreia do Sul arrisca-se a "morrer" na praia. No duelo de sulistas, perante uma África do Sul que pouco mostrara até agora, foram os africanos a querer mais (dobro dos remates, dobro dos tiros ao alvo também) e vencera com um golo de Maseko aos 63', que os catapultou para o segundo lugar do Grupo A e respetivo apuramento para os 16 avos de final.

Chéquia 0-3 México: Já com o apuramento na mão, os mexicanos não tiraram o pé do acelerador e, com o jovem Gilberto Mora a comandar as operações no meio-campo, Chávez (55'), Quiñones (61') e Fidalgo (90+4') garantiram o pleno de pontos e eliminaram uma Chéquia dececionante.

🎨 Si yo fuera Maradona

… jogaria como Gilberto Mora. Com 17 anos apenas, o mais jovem jogador a vestir a camisola do México foi titular pela primeira vez e comandou o meio-campo, com a sua visão de jogo 360, a "fragrante subtileza" de que falava a poetisa Juana Inés de la Cruz no século 17 e o atrevimento de quem ainda não paga a renda da casa. Na retina, ficaram três passes sedosos a isolar companheiros. Uma boa oportunidade para ler este texto de Bola Branca.

🎙️ Fala que tu falas bem

"Vini é a nossa estrela e está numa fase incrível. Vem-nos ajudando, decidindo os jogos. Isso é importante para nós". Que bela a forma que Neymar arranjou de passar o testemunho de figura maior da seleção brasileira para Vinícius, de Júnior para Júnior. E o "7" respondeu com mais palavras bonitas: "Volta o nosso ídolo, um cara que sempre batalhou e fez de tudo para estar aqui connosco."

💾 As nossas histórias

🔦 Uma sugestão

Guillermo "Memo" Ochoa tornou-se o terceiro jogador a estar presente em seis fases finais do Campeonato do Mundo. O guarda-redes mexicano entrou nos minutos finais da vitória frente à Chéquia, para a internacionalização número 154 por "El Tri". Terá sido o último jogo na carreira da muralha dos Mundiais, perante um Estádio Azteca a abarrotar. Os adeptos mexicanos ovacionaram-no quando entrou. No final, Ochoa beijou os postes. Uma bonita despedida do futebol.

🎲 O que vem aí

Curaçao-Costa do Marfim , 21h00 (SportTV1)

, 21h00 Equador-Alemanha , 21h00 (SIC, SportTV5, LiveModeTV )

, 21h00 Japão-Suécia , 00h00 (SportTV5)

, 00h00 (SportTV5) Tunísia-Países Baixos , 00h00 (SportTV1)

, 00h00 (SportTV1) Turquia-EUA , 03h00 (SportTV5)

, 03h00 (SportTV5) Paraguai-Austrália, 03h00 (SportTV1)

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