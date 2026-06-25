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África do Sul surpreende e apura-se, México cumpre o dever. Contas do grupo A fechadas

25 jun, 2026 - 04:30 • Alexandre Abrantes Neves

Depois de uma primeira parte a zeros, a África do Sul derrotou a Coreia do Sul por 1-0 e ficou em segundo lugar no grupo A. México reforçou o primeiro lugar, com uma vitória por 3-0 frente à Chéquia.

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Depois de passar os primeiros 45 minutos com os contadores a zero, a África do Sul surpreendeu, contrariou a vantagem da Coreia do Sul e carimbou a primeira passagem da sua história à fase eliminatória de um Mundial de Futebol.

A Coreia do Sul começou o jogo como a principal favorita – tinha três pontos, contra apenas um de Joanesburgo –, mas a chegada ao intervalo sem qualquer golo na partida fez soar os alarmes no balneário de Seoul.

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O medo confirmou-se aos 62 minutos quando Maseko recolheu uma bola de Moremi e rematou de pé esquerdo, diretamente para o fundo da baliza, sem deixar qualquer hipótese de defesa a Seoul.

Com este resultado, a África do Sul fecha o grupo A com quatro pontos (tinha conseguido um empate frente à Chéquia), alcança o segundo lugar e, pela primeira vez, vai além da fase de grupos de um Mundial.

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Já a Coreia do Sul, fica com as contas complicadas: com apenas os três pontos vindos da vitória frente à Chéquia, fica dependente de terceiros para uma possível passagem aos dezasseis-avos.

No outro jogo desta madrugada de quinta-feira, o México confirmou o apuramento com uma vitória por 3-0 frente à Chéquia. A primeira parte também terminou a zeros, mas os mexicanos conseguiram o pleno dos nove pontos no grupo A na segunda parte, graças a golos de Mateo Chávez aos 55 minutos, de Quiñones aos 61 e de Álvaro Fidalgo já nos descontos (90+4).

Contas feitas, a Chéquia fecha a fase de grupos com apenas um ponto e já está de malas e bagagens para casa, enquanto a Coreia do Sul fica com o futuro em “standby” – e em alerta máximo, já que os três pontos da vitória frente à Chéquia dificilmente chegarão para colocar o país no grupo dos terceiros lugares com acesso à próxima fase.

Esta quinta-feira, os jogos arrancam com as últimas partidas do grupo E, com Curaçau-Costa do Marfim e Equador-Alemanha às 21h, hora de Portugal Continental. Berlim já garantiu o apuramento.

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