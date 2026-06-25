- Bola Branca 18h15
- 24 jun, 2026
-
Mundial 2026
África do Sul surpreende e apura-se, México cumpre o dever. Contas do grupo A fechadas
25 jun, 2026 - 04:30 • Alexandre Abrantes Neves
Depois de uma primeira parte a zeros, a África do Sul derrotou a Coreia do Sul por 1-0 e ficou em segundo lugar no grupo A. México reforçou o primeiro lugar, com uma vitória por 3-0 frente à Chéquia.
Depois de passar os primeiros 45 minutos com os contadores a zero, a África do Sul surpreendeu, contrariou a vantagem da Coreia do Sul e carimbou a primeira passagem da sua história à fase eliminatória de um Mundial de Futebol.
A Coreia do Sul começou o jogo como a principal favorita – tinha três pontos, contra apenas um de Joanesburgo –, mas a chegada ao intervalo sem qualquer golo na partida fez soar os alarmes no balneário de Seoul.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
O medo confirmou-se aos 62 minutos quando Maseko recolheu uma bola de Moremi e rematou de pé esquerdo, diretamente para o fundo da baliza, sem deixar qualquer hipótese de defesa a Seoul.
Com este resultado, a África do Sul fecha o grupo A com quatro pontos (tinha conseguido um empate frente à Chéquia), alcança o segundo lugar e, pela primeira vez, vai além da fase de grupos de um Mundial.
Mundial 2026
Brasil e Marrocos apurados para os 16 avos
Escócia com contas difíceis no Grupo C.
Já a Coreia do Sul, fica com as contas complicadas: com apenas os três pontos vindos da vitória frente à Chéquia, fica dependente de terceiros para uma possível passagem aos dezasseis-avos.
No outro jogo desta madrugada de quinta-feira, o México confirmou o apuramento com uma vitória por 3-0 frente à Chéquia. A primeira parte também terminou a zeros, mas os mexicanos conseguiram o pleno dos nove pontos no grupo A na segunda parte, graças a golos de Mateo Chávez aos 55 minutos, de Quiñones aos 61 e de Álvaro Fidalgo já nos descontos (90+4).
Contas feitas, a Chéquia fecha a fase de grupos com apenas um ponto e já está de malas e bagagens para casa, enquanto a Coreia do Sul fica com o futuro em “standby” – e em alerta máximo, já que os três pontos da vitória frente à Chéquia dificilmente chegarão para colocar o país no grupo dos terceiros lugares com acesso à próxima fase.
Esta quinta-feira, os jogos arrancam com as últimas partidas do grupo E, com Curaçau-Costa do Marfim e Equador-Alemanha às 21h, hora de Portugal Continental. Berlim já garantiu o apuramento.
- Bola Branca 18h15
- 24 jun, 2026
-
- 📝 As notas do Sousa, dia 13: a muralha de Queiroz e o perigo que representa a Colômbia para Portugal
- Adeptos da Noruega celebram vitória no Mundial com "remada viking". Veja o momento
- Infantino e as pausas para hidratação no Mundial: “A FIFA não ganha nada com isto”
- 🚀 A volta ao Mundial em 90 segundos #14: Houston, we have Portugal
- Crónica. Jogadores à volta da bola e Cristiano Ronaldo a olhar para a baliza, Portugal chegou ao Mundial
- Quais são as contas de Portugal no Mundial? Apuramento está ao virar da esquina, vitória garante liderança
- ⚽ Mundial 2026. Recorde os melhores momentos do Portugal-Uzbequistão
- Depois do deserto, o oásis: Portugal teve o jogo com mais oportunidades do Mundial 2026
- 📝 As notas do Sousa, dia 13: a muralha de Queiroz e o perigo que representa a Colômbia para Portugal
- Adeptos da Noruega celebram vitória no Mundial com "remada viking". Veja o momento
- Infantino e as pausas para hidratação no Mundial: “A FIFA não ganha nada com isto”
- 🚀 A volta ao Mundial em 90 segundos #14: Houston, we have Portugal
- Crónica. Jogadores à volta da bola e Cristiano Ronaldo a olhar para a baliza, Portugal chegou ao Mundial
- Quais são as contas de Portugal no Mundial? Apuramento está ao virar da esquina, vitória garante liderança
- ⚽ Mundial 2026. Recorde os melhores momentos do Portugal-Uzbequistão
- Depois do deserto, o oásis: Portugal teve o jogo com mais oportunidades do Mundial 2026