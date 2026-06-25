Alemanha perde graças a Plata, mas segue em frente (Costa do Marfim também)

A Alemanha e a Costa do Marfim seguem em frente no Grupo E do Mundial 2026, mas a noite é do Equador e de um jogador conhecido dos portugueses.

Os germânicos já estavam apurados, mas perderam, esta quinta-feira, contra o Equador, que fica à espera para confirmar se é um dos melhores terceiros classificados.

Este triunfo equatoriano adia, para já, o apuramento direto de Portugal.

Os golos do Equador foram apontados por Angulo e Gonzalo Plata, ex-jogador do Sporting.

Já pelos germânicos foi Leroy Sané a abrir o marcador, logo ao minuto 2.

No outro jogo do Grupo a Costa do Marfim confirmou o favoritismo e derrotou Curaçau, por 2-0.

Os tentos dos “elefantes” foram apontados por Nicolas Pepe, que bisou, mas curiosamente foi Curaçau que fez mais remates.

No final das contas, Alemanha e Costa do Marfim terminam com sete pontos, Equador quatro e Curaçau um.