- Bola Branca 18h15
- 25 jun, 2026
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Mundial 2026
📝 As notas do Sousa (dia 14 do Mundial): Cresce, Canarinha, cresce, a surpresa sul-africana e duas seleções nos eixos
25 jun, 2026 - 18:26 • Francisco Sousa*
Estão fechados os primeiros três grupos, com algumas equipas à espera de saber se ficam apuradas.
Brasil aproveita para crescer… em primeiro lugar
Ordem e progresso, dita a bandeira brasileira e a cátedra do Mister Ancelotti. O novo Brasil quer sonha com o Hexa, objetivo (muito) exigente, dando passos consistentes a cada jogo que passa. A Escócia saiu despachada a uma derrota pesada, ante uma Canarinha capaz de forçar erros na saída de bola adversária, com uma pressão agressiva, sábia a alternar entre momentos de organização defensiva num bloco compacto em 4-4-2, dando a iniciativa a quem não a sabe ter e buscando ligar ataques a partir da mestria no passe de Bruno Guimarães (novamente a um nível altíssimo). Junto a isso, destaque aos ganhos no jogo coletivo com a presença de Matheus Cunha, às correrias com bola do novato Rayan e ao entendimento do triângulo sobre a esquerda com Douglas Santos, Paquetá e um Vinícius Júnior que aparece em ponto-rebuçado neste Campeonato do Mundo – incisivo a atacar o corredor central e muito mais direto e vertical a corresponder em zonas de finalização. Falta a defesa afinar alguns aspetos (organização e transição defensiva melhoraram face ao duelo com o Haiti, mas com demasiado espaço para Tierney avançar e tirar cruzamentos pela esquerda na 2ª parte) e tudo ficará nos trincos – até porque Neymar também já está de volta, para gáudio dos beatos do “jogo bonito”.
O épico apuramento direto da África do Sul
Quando todos esperavam a Coreia do Sul a apurar-se diretamente para os 16 avos de final, eis que a África do Sul se reergueu a partir da pausa para compromissos publicitários da primeira parte do jogo com a Chéquia e conseguiu carimbar o acesso à próxima fase com uma vitória épica face aos asiáticos. E quais foram as chaves? Voltar à casa tática mais usual (em 4-2-3-1), trazer de volta perfis adequados para o registo pretendido (Maseko decidiu e foi uma bomba em diagonais a partir da direita e Mofokeng trouxe ligação nas entrelinhas e maior atrevimento em condução e no último passe), encontrando o equilíbrio defensivo num duplo-pivot sem a referência Mokoena e conseguindo não deixar tantas brechas em transição defensiva como no jogo anterior. O ponta de lança Makgopa não encantou, mas cumpriu o seu propósito para fomentar uma ligação mais direta e tirar vezes sem conta o experiente e consagrado Min-jae Kim da zona de conforto. O confronto com o anfitrião Canadá promete ser um jogo interessante de acompanhar na próxima fase.
Suíça e México e como a fiabilidade traz dividendos
O México de Javier Aguirre assinou fase de grupos imaculada, tornando-se na primeira equipa a fechar com totalidade de vitórias a primeira etapa do torneio. Na jornada derradeira, deu para gerir a equipa, controlar as ameaças checas na 1ª parte e mostrar um lado incisivo na etapa complementar, com espaço para o jovem prodígio Gilberto Mora distribuir com classe (notável o passe de rutura antes do 2-0), devidamente acompanhado pela canhota de Alvarado e pelo jogo diversificado de Quiñones, destacando também o bom golo do lateral-esquerdo Mateo Chávez e a emocionante entrada de Memo Ochoa, no seu sexto Mundial – ainda iniciou com um pontapé longo o lance do terceiro golo.
Já a Suíça fez jus aos relógios do país, em termos de fiabilidade na gestão do jogo com o Canadá e mostrando notáveis argumentos para rodar o jogo e sair da pressão agressiva da turma de Jesse Marsch. Um dos heróis da partida? O mesmo que saiu do banco para ser decisivo com a Bósnia, Johan Manzambi. Desta feita, foi titular e voltou a contribuir ativamente para a construção do resultado, deixando ainda arrancadas desconcertantes, movimentos de combinação notáveis e entrega no momento defensivo. Candidato claro a melhor jovem do torneio.
O que nos ofereceram as últimas classificadas?
No grupo A, a Chéquia foi uma confirmação do que esperávamos, mas em mau: demasiado agarrada à «virtude» da bola parada, praticamente só soube incomodar os adversários a partir de lançamentos de linha lateral (assim marcou os dois golos no Mundial), livres ou pontapés de canto, foi uma equipa demasiado direta para quem possui individualidades com alguma qualidade técnica para ligar jogo. Nem a pressão ao homem por todo o campo lhes valeu vantagens face aos oponentes (exceto nos minutos iniciais do jogo com a África do Sul).
Já Qatar e Haiti viajam para casa deixando sensações distintas: a equipa de Lopetegui foi até capaz de deixar alguns bons momentos com bola na derrota final com a Bósnia, mas tudo o resto foi sintomático da falta de qualidade individual e de consistência tática da equipa do Médio Oriente. Os haitianos foram dignos últimos classificados, num grupo dificílimo e ficou a sensação de que podiam (e mereciam) ter roubado pontos à Escócia e marcado ao Brasil numa 2ª parte em que chegaram a equilibrar o jogo. Os dois golos a Marrocos foram um prémio bonito – sobretudo a obra-prima de Wilson Isidor.
* comentador de futebol da Renascença
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