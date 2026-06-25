​📝 As notas do Sousa (dia 14 do Mundial): Cresce, Canarinha, cresce, a surpresa sul-africana e duas seleções nos eixos

Brasil aproveita para crescer… em primeiro lugar

Ordem e progresso, dita a bandeira brasileira e a cátedra do Mister Ancelotti. O novo Brasil quer sonha com o Hexa, objetivo (muito) exigente, dando passos consistentes a cada jogo que passa. A Escócia saiu despachada a uma derrota pesada, ante uma Canarinha capaz de forçar erros na saída de bola adversária, com uma pressão agressiva, sábia a alternar entre momentos de organização defensiva num bloco compacto em 4-4-2, dando a iniciativa a quem não a sabe ter e buscando ligar ataques a partir da mestria no passe de Bruno Guimarães (novamente a um nível altíssimo). Junto a isso, destaque aos ganhos no jogo coletivo com a presença de Matheus Cunha, às correrias com bola do novato Rayan e ao entendimento do triângulo sobre a esquerda com Douglas Santos, Paquetá e um Vinícius Júnior que aparece em ponto-rebuçado neste Campeonato do Mundo – incisivo a atacar o corredor central e muito mais direto e vertical a corresponder em zonas de finalização. Falta a defesa afinar alguns aspetos (organização e transição defensiva melhoraram face ao duelo com o Haiti, mas com demasiado espaço para Tierney avançar e tirar cruzamentos pela esquerda na 2ª parte) e tudo ficará nos trincos – até porque Neymar também já está de volta, para gáudio dos beatos do “jogo bonito”. O épico apuramento direto da África do Sul

Quando todos esperavam a Coreia do Sul a apurar-se diretamente para os 16 avos de final, eis que a África do Sul se reergueu a partir da pausa para compromissos publicitários da primeira parte do jogo com a Chéquia e conseguiu carimbar o acesso à próxima fase com uma vitória épica face aos asiáticos. E quais foram as chaves? Voltar à casa tática mais usual (em 4-2-3-1), trazer de volta perfis adequados para o registo pretendido (Maseko decidiu e foi uma bomba em diagonais a partir da direita e Mofokeng trouxe ligação nas entrelinhas e maior atrevimento em condução e no último passe), encontrando o equilíbrio defensivo num duplo-pivot sem a referência Mokoena e conseguindo não deixar tantas brechas em transição defensiva como no jogo anterior. O ponta de lança Makgopa não encantou, mas cumpriu o seu propósito para fomentar uma ligação mais direta e tirar vezes sem conta o experiente e consagrado Min-jae Kim da zona de conforto. O confronto com o anfitrião Canadá promete ser um jogo interessante de acompanhar na próxima fase. Suíça e México e como a fiabilidade traz dividendos

O México de Javier Aguirre assinou fase de grupos imaculada, tornando-se na primeira equipa a fechar com totalidade de vitórias a primeira etapa do torneio. Na jornada derradeira, deu para gerir a equipa, controlar as ameaças checas na 1ª parte e mostrar um lado incisivo na etapa complementar, com espaço para o jovem prodígio Gilberto Mora distribuir com classe (notável o passe de rutura antes do 2-0), devidamente acompanhado pela canhota de Alvarado e pelo jogo diversificado de Quiñones, destacando também o bom golo do lateral-esquerdo Mateo Chávez e a emocionante entrada de Memo Ochoa, no seu sexto Mundial – ainda iniciou com um pontapé longo o lance do terceiro golo. Já a Suíça fez jus aos relógios do país, em termos de fiabilidade na gestão do jogo com o Canadá e mostrando notáveis argumentos para rodar o jogo e sair da pressão agressiva da turma de Jesse Marsch. Um dos heróis da partida? O mesmo que saiu do banco para ser decisivo com a Bósnia, Johan Manzambi. Desta feita, foi titular e voltou a contribuir ativamente para a construção do resultado, deixando ainda arrancadas desconcertantes, movimentos de combinação notáveis e entrega no momento defensivo. Candidato claro a melhor jovem do torneio. O que nos ofereceram as últimas classificadas?