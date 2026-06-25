- Bola Branca 18h15
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Mundial 2026
Brasil e Marrocos apurados para os 16 avos
25 jun, 2026 - 01:03 • Carlos Calaveiras
Escócia com contas difíceis no Grupo C.
O Brasil e Marrocos seguem para os 16 avos de final do Mundial 2026 como “representantes” do Grupo C.
Os canarinhos derrotaram a Escócia, por 3-0, e mais poderiam ter sido, tal o domínio dos brasileiros.
Vinicius Jr marcou dois golos e teve um terceiro anulado por falta atacante. O outro tento foi de Matheus Cunha, avançado do Manchester United.
Os comandados de Carlo Ancelotti tiveram mais remates e mais oportunidades e confirmaram o favoritismo e ganharam o grupo com 7 pontos.
Nota para a entrada de Neymar, aos 76 minutos. O craque do Santos recuperou de uma lesão e estreou-se no Mundial ao terceiro jogo.
Já na outra partida da noite, Marrocos venceu o Haiti por 4-2, resultado que deixa a seleção africana em igualdade pontual com o Brasil, mas no segundo posto.
Marrocos ainda apanhou dois sustos, esteve por duas vezes a perder, mas foi a tempo de dar a volta à partida.
Hakimi, Saibari (terceiro golo no Mundial), Rahimi e Yassine apontaram os tentos dos “leões do atlas”.
Já pelo Haiti os golos foram creditados a Bono (na própria baliza) e Isidor.
Assim, no Grupo C passam Brasil e Marrocos para os 16 avos de final.
A Escócia, apenas com três pontos, tem vida complicada para se qualificar, mas vai ter de esperar pelo fim de todos os grupos.
- Bola Branca 18h15
- 24 jun, 2026
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