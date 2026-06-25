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- 25 jun, 2026
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Mundial 2026
João Pinheiro tem novo jogo para arbitrar
25 jun, 2026 - 19:04 • Carlos Calaveiras
Português vai dirigir segunda partida do Mundial 2026.
O português João Pinheiro vai arbitrar a partida entre África do Sul e Canadá para os 16 avos de final do Mundial 2026.
O encontro está marcado para este domingo, às 20 horas portuguesas, no SoFi Stadium, em Inglewood, Los Angeles.
Os adjuntos são Bruno Jesus e Luciano Maia.
De recordar que a equipa de arbitragem portuguesa já tinha sido nomeada pela FIFA para o Suíça - Bósnia.
João Pinheiro esteve também, entretanto, como quarto árbitro no Marrocos-Haiti.
- Bola Branca 18h15
- 25 jun, 2026
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