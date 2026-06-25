Olise apanhado com bolsas de nicotina no balneário. É ilegal?

Michael Olise começou o Mundial como terminou a época com o Bayern de Munique: com assistências e em boa forma. Depois de se tornar o jogador com mais passes para golo numa única temporada por um grande clube europeu, o extremo francês assinou três assistências nos primeiros dois jogos da França.

No entanto, após o jogo com o Iraque, outro assunto dominou as redes sociais: numa imagem do balneário francês partilhada, surge um frasco semelhante aos que são vendidos com bolsas de nicotina, ou snus.

Este tipo de saqueta sem tabaco é colocado entre a gengiva e o lábio e permite a absorção de nicotina pelo organismo. É legal nos Estados Unidos, mas não é legal na maioria dos países da União Europeia, embora seja muito popular na Suécia.