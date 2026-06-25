- Bola Branca 18h15
- 25 jun, 2026
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Mundial 2026
Olise apanhado com bolsas de nicotina no balneário. É ilegal?
25 jun, 2026 - 17:48 • Diogo Camilo
Imagem de caixa de bolsa de nicotina no balneário francês, junto à camisola da estrela da seleção, gerou polémica. O produto é legal nos Estados Unidos, mas a FIFA proíbe quaisquer produtos de nicotina dentro dos estádios.
Michael Olise começou o Mundial como terminou a época com o Bayern de Munique: com assistências e em boa forma. Depois de se tornar o jogador com mais passes para golo numa única temporada por um grande clube europeu, o extremo francês assinou três assistências nos primeiros dois jogos da França.
No entanto, após o jogo com o Iraque, outro assunto dominou as redes sociais: numa imagem do balneário francês partilhada, surge um frasco semelhante aos que são vendidos com bolsas de nicotina, ou snus.
Este tipo de saqueta sem tabaco é colocado entre a gengiva e o lábio e permite a absorção de nicotina pelo organismo. É legal nos Estados Unidos, mas não é legal na maioria dos países da União Europeia, embora seja muito popular na Suécia.
A lei portuguesa proíbe os snus desde 1992, mas existe um vazio legal quanto às bolsas de nicotina.
O produto é incrivelmente popular no futebol — um estudo de 2024 alertava que um em cada cinco jogadores profissionais da Inglaterra consumia snus ou bolsas de nicotina — e é geralmente usado após treinos e jogos, como forma de relaxar.
No entanto, a FIFA avisa que, tal como o fumar ou o vaping, são proibidos dentro de estádios, outros "produtos de nicotina, incluindo bolsas de nicotina" não são permitidos.
"Os produtos de nicotina oral, incluindo as saquetas de nicotina, são tratados de forma semelhante a outros produtos de nicotina no que diz respeito à utilização em estádios", refere o Código de Conduta da FIFA para Estádios, que insere os snus e bolsas de nicotina na sua política anti-tabaco.
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