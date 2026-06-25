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Schick renuncia à seleção após eliminação da Rep. Checa

25 jun, 2026 - 21:18 • Carlos Calaveiras

Jogador, de 30 anos, tem 56 internacionalizações e marcou 26 golos.

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O avançado Patrik Schick renuncia à seleção da República Checa. O anúncio foi feito pela federação.

“Obrigado, Patrik! Após dez anos a vestir a camisola da seleção nacional, Patrik Schick decidiu pôr fim à sua carreira internacional. Deixa para trás golos e momentos inesquecíveis que os adeptos checos irão recordar durante muito tempo. Obrigado por cada jogo, por cada golo e pelo orgulho com que representaste a Chéquia”, escreveu a federação.

A República Checa somou um ponto em três jogos no Mundial 2026 e Schick está no lote de convocados.

O avançado tem 56 internacionalizações e marcou 26 golos, cinco deles no Euro 2020, em que foi o melhor marcador. Lembra-se deste golo à Escócia?

Aos 30 anos, o jogador está atualmente a representar o Bayer Leverkusen há seis temporadas.

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  • Bola Branca 18h15
  • 25 jun, 2026
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