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🚀 A volta ao Mundial em 90 segundos #16: Hoje é feriado no Equador. A sério

26 jun, 2026 - 11:15 • Hugo Tavares da Silva

O golo de Gonzalo Plata foi tão tão importante para o Equador que, para além de colocar aquele país na fase mata-mata de um Mundial pela segunda vez, levou o Presidente Daniel Noboa a decretar feriado. Saiba o que aconteceu e vai acontecer no Campeonato do Mundo.

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O presidente do Equador, Daniel Noboa, decretou feriado nacional neste 26 de junho. A seleção de futebol do país derrotou a Alemanha e meteu-se na fase a eliminar do Campeonato do Mundo, algo que acontece apenas pela segunda vez na história – a primeira aconteceu em 2006, na Alemanha. Esta é a quinta participação equatoriana num Mundial.

Quem viu este jogo, não vai esquecer. A energia, o amor ao jogo e à causa comum e ao futuro e ao orgulho, empurraram esta gente para a frente e meteram dúvidas nas entranhas germânicas. É apenas a terceira vez que a Alemanha perde com uma seleção sul-americana em Campeonatos do Mundo. As duas primeiras, com Argentina em 1986 e Brasil em 2002, foram finais.

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Vite e Caicedo amassaram e atiraram para longe os preconceitos futebolísticos, tal foi a pedalada e qualidade no meio-campo contra gente que não se safa nada mal neste ofício, como Aleksandar Pavlovic, Leroy Sané, Jamal Musiala e Florian Wirtz. O herói equatoriano foi Gonzalo Plata, ex-Sporting, com um golo aos 77’. Já o argentino Sebastián Beccacece e a sua melena caniggiana, selecionador equatoriano e ex-adjunto de Sampaoli, celebraram como se deve celebrar. Viva o futebol.

🕹️ O futebol foi isto

  • Alemanha 1-2 Equador: Leroy Sané marcou logo aos 2’, então este jogo parecia que não teria grande história. Até que o orgulho equatoriano entrou em ação em Filadélfia e viu-se muito futebol sul-americano. Angulo e Plata viraram o marcador e meteram o país nos 16 avos de final. A Alemanha passou em primeiro lugar, apesar do aviso à tripulação.
  • Curaçau 0-2 Costa do Marfim: Yan Diomande continua a semear a miséria em defesa alheia, mas foram os dois golos de Nicolas Pépé que resolveram este jogo. Costa do Marfim passa em segundo, com os mesmos seis pontos da Alemanha.
  • Tunísia 1-3 Países Baixos: Brian Brobbey veio para ficar. O avançado fez um golo aos 7’, o 2-0, depois de Ellyes Skhiri já ter marcado na própria baliza. Os tunisinos reduziram por Hazem Mastouri e Jan Paul van Hecke ofereceu calmaria à pulsação neerlandesa. Os rapazes da terra de Johan, treinados por Ronald Koeman, seguem para o mata-mata em primeiro do grupo.
  • Japão 1-1 Suécia: Uma ode aos golos belos. Primeiro, foi Daizen Maeda, que fechou uma jogada de ouro que homenageia o espírito coletivo e técnico da seleção japonesa. Depois, Elanga meteu mais um golaço. Uma raquetada seca surpreendeu o guarda-redes Zion Suzuki, tal foi o arco e a velocidade da bola.
  • Turquia 3-2 Estados Unidos: Os turcos foram a grande desilusão do Mundial mas não quiseram ir embora sem deixar um buraco no estômago dos anfitriões. Com golos de Arda Güler, Orkun Kökcu e Kaan Ayhan, aos 90’+8, a equipa de Vincenzo Montella evitou sair do Mundial sem golos e sem pontos. Para os norte-americanos, que ainda assim acabaram líderes do Grupo D, marcaram Auston Trusty e Sebastian Berhalter

🎨 Si yo fuera Maradona

… marcava golos todos os dias como o senhor Nicolas Pépé. Se o passe de Ibrahim Sangaré já permite a prática do esbugalhamento de olhos, tal a improbabilidade de entrar, o golaço de Pépé, metendo a bola com uma fúria no poste mais distante, é especial. O extremo do Villarreal, que já tem 31 anos imagine-se, é apenas o segundo costa-marfinense a bisar num Mundial, segundo o “Zerozero”. O primeiro foi Aruna Dindane, em 2006.

🎙️ Fala que tu falas bem

"A vida é aprender a sofrer e ter serenidade e confiança. Nas fases difíceis, mostrámos sempre coragem. Podemos ganhar ou perder, mas, quando confiamos no nosso trabalho, temos de nos manter calmos”, declarou Sebastián Beccacece, o treinador argentino que é o selecionador do Equador, que se apurou para os 16 avos de final depois de bater a Alemanha.

💾 As nossas histórias

🔦 Uma sugestão

“Títulos do Brasil em Copas tiveram enredos diferentes”: este artigo da “Folha de São Paulo”, agora que o Brasil de ‘Carletinho’ encontrou a fórmula, permite aprender um pouco sobre o futebol brasileiro.

🎲 O que vem aí

  • Senegal-Iraque, 20h00 (SportTV1)
  • Noruega-França, 20h00 (TVI, SportTV5, LiveModeTV)
  • Uruguai-Espanha, 01h00 (SportTV5)
  • Cabo Verde-Arábia Saudita, 01h00 (SportTv1)
  • Nova Zelândia-Bélgica, 04h00 (SportTV5)
  • Egito-Irão, 04h00 (SportTV1)

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