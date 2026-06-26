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“Aldisa vozinhai”. Guarda-redes de Cabo Verde dá nome a nova espécie de molusco
26 jun, 2026 - 08:27 • Lusa
O investigador Jesús Ortea escolheu o nome do guarda-redes de Cabo Verde como uma homenagem à prestação do jogador frente à Espanha.
Uma nova espécie de molusco marinho foi batizada com o nome do guarda-redes cabo-verdiano Vozinha, em homenagem à atuação do jogador na estreia de Cabo Verde no Mundial de futebol de 2026, anunciou o investigador espanhol Jesús Ortea.
Na descrição científica publicada na obra “Historias de la Bioadversidad”, o autor explica que escolheu para o epíteto o nome de “Vozinha, guarda-redes da seleção cabo-verdiana de futebol”, por considerar que teve “um papel de destaque” na estreia de Cabo Verde num Campeonato do Mundo, frente à Espanha.
Segundo Ortea, a espécie foi identificada a partir de dois exemplares recolhidos nas Caraíbas, em Havana, Cuba, em 2001, e na ilha de Guadalupe, em 2012.
A análise anatómica dos exemplares permitiu aos investigadores concluir que se tratava de uma espécie até então desconhecida da ciência.
O investigador acrescentou que a “coloração vermelha intensa da espécie” inspirou a homenagem ao internacional cabo-verdiano.
Designada cientificamente por “Aldisa vozinhai”, a nova espécie pertence ao género Aldisa, um grupo de moluscos marinhos conhecidos como nudibrânquios, também designados por lesmas-do-mar.
Reportagem Bola Branca
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Os exemplares analisados tinham cerca de quatro milímetros de comprimento.
No artigo, referiu ainda que a atribuição do nome constitui uma homenagem ao guarda-redes cabo-verdiano e uma forma de agradecimento ao povo de Cabo Verde.
O investigador foi distinguido pelo Governo cabo-verdiano, em 2023, com a Medalha de Mérito Ambiental pelos seus contributos para o estudo da biodiversidade marinha do arquipélago.
Vozinha ganhou projeção internacional após a exibição no empate sem golos frente à Espanha, em 15 de junho, jogo em que travou várias oportunidades da seleção espanhola.
Cabo Verde defronta na sexta-feira (23:00 em Cabo Verde) a Arábia Saudita, depois dos empates com Espanha (0-0) e Uruguai (2-2), procurando assegurar a qualificação para a fase seguinte na sua estreia num Campeonato do Mundo.
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