“Aldisa vozinhai”. Guarda-redes de Cabo Verde dá nome a nova espécie de molusco

Uma nova espécie de molusco marinho foi batizada com o nome do guarda-redes cabo-verdiano Vozinha, em homenagem à atuação do jogador na estreia de Cabo Verde no Mundial de futebol de 2026, anunciou o investigador espanhol Jesús Ortea.

Na descrição científica publicada na obra “Historias de la Bioadversidad”, o autor explica que escolheu para o epíteto o nome de “Vozinha, guarda-redes da seleção cabo-verdiana de futebol”, por considerar que teve “um papel de destaque” na estreia de Cabo Verde num Campeonato do Mundo, frente à Espanha.

Segundo Ortea, a espécie foi identificada a partir de dois exemplares recolhidos nas Caraíbas, em Havana, Cuba, em 2001, e na ilha de Guadalupe, em 2012.

A análise anatómica dos exemplares permitiu aos investigadores concluir que se tratava de uma espécie até então desconhecida da ciência.

O investigador acrescentou que a “coloração vermelha intensa da espécie” inspirou a homenagem ao internacional cabo-verdiano.

Designada cientificamente por “Aldisa vozinhai”, a nova espécie pertence ao género Aldisa, um grupo de moluscos marinhos conhecidos como nudibrânquios, também designados por lesmas-do-mar.