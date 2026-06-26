Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 25 jun, 2026
Em Destaque
A+ / A-

“Aldisa vozinhai”. Guarda-redes de Cabo Verde dá nome a nova espécie de molusco

26 jun, 2026 - 08:27 • Lusa

O investigador Jesús Ortea escolheu o nome do guarda-redes de Cabo Verde como uma homenagem à prestação do jogador frente à Espanha.

A+ / A-

Uma nova espécie de molusco marinho foi batizada com o nome do guarda-redes cabo-verdiano Vozinha, em homenagem à atuação do jogador na estreia de Cabo Verde no Mundial de futebol de 2026, anunciou o investigador espanhol Jesús Ortea.

Na descrição científica publicada na obra “Historias de la Bioadversidad”, o autor explica que escolheu para o epíteto o nome de “Vozinha, guarda-redes da seleção cabo-verdiana de futebol”, por considerar que teve “um papel de destaque” na estreia de Cabo Verde num Campeonato do Mundo, frente à Espanha.

Segundo Ortea, a espécie foi identificada a partir de dois exemplares recolhidos nas Caraíbas, em Havana, Cuba, em 2001, e na ilha de Guadalupe, em 2012.

A análise anatómica dos exemplares permitiu aos investigadores concluir que se tratava de uma espécie até então desconhecida da ciência.

O investigador acrescentou que a “coloração vermelha intensa da espécie” inspirou a homenagem ao internacional cabo-verdiano.

Designada cientificamente por “Aldisa vozinhai”, a nova espécie pertence ao género Aldisa, um grupo de moluscos marinhos conhecidos como nudibrânquios, também designados por lesmas-do-mar.

Vozinha colocou Chaves nas bocas do mundo e nós fomos até lá: "As coisas boas acontecem às pessoas boas"

Reportagem Bola Branca

Vozinha colocou Chaves nas bocas do mundo e nós fomos até lá: "As coisas boas acontecem às pessoas boas"

O mundo descobriu Vozinha no Mundial, mas Trás-os-(...)

Os exemplares analisados tinham cerca de quatro milímetros de comprimento.

No artigo, referiu ainda que a atribuição do nome constitui uma homenagem ao guarda-redes cabo-verdiano e uma forma de agradecimento ao povo de Cabo Verde.

O investigador foi distinguido pelo Governo cabo-verdiano, em 2023, com a Medalha de Mérito Ambiental pelos seus contributos para o estudo da biodiversidade marinha do arquipélago.

Vozinha ganhou projeção internacional após a exibição no empate sem golos frente à Espanha, em 15 de junho, jogo em que travou várias oportunidades da seleção espanhola.

Cabo Verde defronta na sexta-feira (23:00 em Cabo Verde) a Arábia Saudita, depois dos empates com Espanha (0-0) e Uruguai (2-2), procurando assegurar a qualificação para a fase seguinte na sua estreia num Campeonato do Mundo.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 25 jun, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Ondas de calor fazem aumentar mortes na Europa. É possível prevenir?

Saúde e clima

Ondas de calor fazem aumentar mortes na Europa. É possível prevenir?

Adeptos mais otimistas após vitória da seleção

Adeptos mais otimistas após vitória da seleção

Herrera sonha acabar a carreira no FC Porto

Herrera sonha acabar a carreira no FC Porto

O "boavisteiro" da seleção mais pequena do Mundial

O "boavisteiro" da seleção mais pequena do Mundial

NAPA: "Deslocado" é dupla platina no Brasil

NAPA: "Deslocado" é dupla platina no Brasil