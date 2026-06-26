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Mundial 2026

Estes são os quatro jogos já definidos dos 16 avos do Mundial

26 jun, 2026 - 12:45 • Redação*

Com metade dos grupos finalizados começa a desenhar-se o caminho até à final.

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Após os jogos da madrugada desta sexta-feira, ficaram definidos os primeiros quatro confrontos dos 16 avos de final do Mundial.

Os confrontos já definidos são:

  • África do Sul - Canadá (28/06)
  • Países Baixos - Marrocos (30/06)
  • Estados Unidos - Bósnia e Herzegovina (02/07)
  • Brasil - Japão (29/06)

Dos grupos já finalizados aguardam adversário as seleções do México, Suíça, Alemanha, Costa do Marfim, Equador, Suécia e Austrália, que já têm assegurada a presença na fase a eliminar.

Com a passagem quase garantida está o Paraguai, enquanto Coreia do Sul e Escócia podem ver a sua participação chegar ao fim de forma precoce.

Dos grupos ainda por encerrar, já estão matematicamente classificados Argentina, França e Noruega, que disputam o primeiro lugar do grupo I e a Colômbia, que, com seis pontos, garante ser no mínimo segunda no grupo de Portugal.

*texto editado por Hugo Tavares da Silva

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