Grupo D. Estados Unidos surpreendem e perdem, Austrália avança

O empate a zeros deixa a Austrália no segundo lugar, devido à diferença de golos, mas também não fecha a porta à seleção albirroja, que fica bem posicionada para conseguir o apuramento entre os melhores terceiros classificados.

Ainda nos descontos, houve boas oportunidades de parte-a-parte . O paraguaio Maurício tentou um golo rasteiro a 15 metros da baliza, mas acabou travado pelo guarda-redes Beach. Logo a seguir, o australiano Yengi ia fechando o jogo com um golo assistido por Hrustic, mas acabou a falhar na pontaria.

Austrália e Paraguai passaram os 90 minutos com o marcador a zero e isso foi suficiente para os australianos carimbarem o passaporte para os dezasseis-avos de final.

No outro jogo da noite no grupo D, o apuramento já garantido fez os Estados Unidos relaxarem: acabaram a perder contra a Turquia por três a dois, última classificada do grupo. Um golo já nos descontos de Kaan Ayhan do Galatasaray selou a vitória surpresa turca, que começou o jogo a perder (com um golo de Trusty logo aos três minutos), mas que terminou logo a primeira parte à frente, com golos de Güler e Yilmaz.

Contas feitas, os Estados Unidos terminam com seis pontos, Austrália e Paraguai com quatro e Turquia com três. Washington já sabe que vai enfrentar a Bósnia e Herzegovina na fase a eliminar, na próxima quinta-feira, à uma da manhã, hora de Portugal Continental.

Esta sexta-feira, continua a última jornada da fase de grupos: às oito da noite, hora portuguesa, jogam-se as derradeiras do grupo I, Noruega-França e Senegal-Iraque, com Paris e Oslo já apuradas.