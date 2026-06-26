- Bola Branca 18h15
- 25 jun, 2026
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Mundial 2026
Três apurados no Grupo F
26 jun, 2026 - 02:06 • Carlos Calaveiras
Um ex-Marítimo marcou esta quinta-feira.
Os Países Baixos e o Japão avançam diretamente para os 16 avos de final do Mundial 2026. A Suécia também segue em frente como um dos melhores terceiros classificados dos grupos.
No Japão – Suécia registou-se uma igualdade 1-1 (resultado que não permite, para já, o carimbo de Portugal para a próxima fase do Mundial).
Marcaram primeiro os nipónicos, por Daizen Maeda, avançado ex-Marítimo, mas empataram os suecos por Elanga, ambos os golos na segunda parte.
A partida foi equilibrada até ao momento da igualdade. A partir daí só os suecos pressionaram em busca do golo.
Apesar disso, já se sabe que o Japão (que ficou em segundo) vai defrontar o Brasil.
No outro jogo do grupo, os Países Baixos derrotaram a Tunísia.
Os neerlandeses marcaram por van Hecke, Brobbey e Skhiri (este na própria baliza). Já pela equipa africana ainda descontou Mastouri.
A partida foi dominada pelos comandados de Koeman, contra uma Tunísia que já estava fora de hipótese para a qualificação.
O grupo fecha com os Países Baixos com sete pontos. O Japão com cinco e a Suécia com quatro. Já a Tunísia não pontuou.
- Bola Branca 18h15
- 25 jun, 2026
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