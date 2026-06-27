​🚀 A volta ao Mundial em 90 segundos #17: O lado mau de ser bom (e o Portugal-Colômbia)

Infelizmente, Portugal já pertence à aristocracia do futebol. Nunca mais saberemos o que é sentir o que os equatorianos ou os cabo-verdianos sentiram quando ganharam no campo o direito de manter o sonho de pé, qual estátua em homenagem ao orgulho e ao amor ao jogo, jogando a fase a eliminar de um Campeonato do Mundo. Lágrimas incrédulas, berros satisfeitos e invenção de novos heróis nacionais.

Lá longe vão os tempos em que a seleção portuguesa podia ser uma surpresa. Em 1966, imagino o rebuliço mediático perante a obra de Eusébio e companhia. Em 1984, idem, mesmo com as faltas de ar e as mesas em que não se sentavam uns e outros. Depois de 1986 e do tema Saltillo, Portugal apenas voltou a jogar o Euro 96. Na terça-feira celebrou-se o 30º aniversário da chapelada de Poborsky.

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A cambalhota no marcador da alma talvez tenha acontecido no Euro 2000, quando João Pinto, Figo e Rui Costa meteram os ingleses no bolso. E depois, os alemães. A bola obedecia de outra maneira, com vontade, encantada. Perdeu-se o medo a gigantes, bendita geração de ouro. Então, 26 anos depois, graças a esses futebolistas, agora é tudo obrigações. Portanto, se ganhas fizeste o teu trabalho, se perdes és miserable, como te atreves? Por isso muitos de nós ficámos chatos a falar da seleção e é uma pena.

Portugal, já apurado para a fase seguinte depois dos caprichos dos encontros das últimas horas, joga nesta madrugada que vem contra a Colômbia (00h30: relato Bola Branca na Renascença; minuto a minuto em rr.pt), depois de um empate com a RD Congo e uma goleada ao Uzbequistão. O ponto de partida para o jogo não é confortável, basta o empate aos sul-americanos (agora com "El Tigre" como Presidente) para manterem o primeiro lugar do Grupo K. Roberto Martínez, que ficámos a saber que embora aprecie Dua Lipa gosta mesmo mesmo de Mariza e Sara Correia, parece ter encontrado a sua fórmula. Mas há uma ou outra dúvida. Veremos se podemos contar com as ideias de MacPhee, o cientista das bolas paradas.

🕹️ O futebol foi isto

Noruega 1-4 França: com Deschamps em França, a despedir-se da mãe, a seleção francesa continua a fazer o que se espera dela. Dembélé assinou um hat-trick antes do intervalo. Aasgaard reduziu pelo meio e Doué, aos 90’+4, fechou a goleada. Nota para levar muito a sério: a Noruega jogou com suplentes, Haaland, Odegaard e Sorloth, por exemplo, não tiveram qualquer minuto.

Senegal 5-0 Iraque: Já estava 1-0 (Diarra) quando Sulaka viu o vermelho e deixou a seleção iraquiana reduzida a 10 jogadores. A seguir, ainda com o sonho do apuramento vivo, os africanos meteram mais quatro golos, cortesia de Sarr, Gueye (2) e Ndiaye.

Egito 1-1 Irão: Não fosse o VAR em cima do apito final e os iraniano teriam uma enorme alegria e seguiriam em frente para os 16 avos de final. O Egito marcou por Saber, o Irão por Rezaeian. Os iranianos ainda estão no lote dos oito melhores terceiros mas, já se sabe, faltam algumas equipas jogar a derradeira jornada da fase de grupos

Nova Zelândia 1-5 Bélgica: o massacra belga começou apenas aos 28 minutos, por Trossard, que bisaria aos 50’. A seguir, De Bruyne, Lukaku e Saelemaekens assinaram o festim. Aos 84’, Just reduziu para os senhores levam para casa um empate contra o Irão

Cabo Verde 0-0 Arábia Saudita: três jogos, três empates para os rapazes de Bubista, que garantiram a passagem aos 16 avos de final. Admirável. Sem sofrer golos contra sauditas e espanhóis, fica na lembrança aquela jogatana com Uruguai. Agora, segue-se a Argentina de Lionel Messi, que vai descansar no jogo contra a Jordânia.

Uruguai 0-1 Espanha: o caos uruguaio, com Marcelo Bielsa no centro do furacão, só podia terminar com mais uma derrota. Baena fez o único golo, aos 42’. Os campeões mundiais de 1930 e 1950 estão fora.

🎨 Si yo fuera Maradona

… fazia um hat-trick no Mundial como fez Dembélé. A relação com a bola é tão cumplice que quase soa a pecado. Que jogador, senhores. Máquina a pressionar, generoso com os outros e ainda mete três bolas maravilhosas na baliza da Noruega.

🎙️ Fala que tu falas bem

“Terminar uma primeira fase sem perder, temos de estar satisfeitos. Foi organização, união”, declarou Bubista, o selecionador de Cabo Verde após o histórico apuramento para os 16 avos de final.

💾 As nossas histórias

🔦 Uma sugestão

Se tem dúvidas sobre quem torcer neste Mundial, a “Folha de São Paulo” meteu alguns dados, características e iguarias que definem os países que se vão defrontar nas próximas horas e assim permite-lhe posicionar-se convictamente. Veja o “Match da Copa”.

🎲 O que vem aí

Croácia-Gana , 22h00 (SportTV1)

, 22h00 (SportTV1) Panamá-Inglaterra , 22h00 (SportTV5)

, 22h00 (SportTV5) Colômbia-Portugal , 00h30 (RTP, SportTV5, LiveModeTV)

, 00h30 (RTP, SportTV5, LiveModeTV) RD Congo-Uzbequistão , 00h30 (SportTV1)

, 00h30 (SportTV1) Argélia-Áustria , 03h00 (SportTV1)

, 03h00 (SportTV1) Jordânia-Argentina, 03h00 (SportTV5)

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