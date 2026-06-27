Bélgica goleia Nova Zelândia e acaba em primeiro no grupo G

A Bélgica venceu a Nova Zelândia por 5-1, na fase final de apuramento para as eliminatórias do Mundial de 2026.

Leandro Trossard foi o primeiro a marcar pela seleção belga. O extremo do Arsenal bisou ao início da segunda parte.

Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku e Alexis Saelemaekers marcaram os restantes golos, e permitiram à Bélgica conquistar o primeiro lugar do grupo G, e assegurar a passagem à fase eliminatória.

Elijah Just foi o autor do único golo da Nova Zelândia.

Com este resultado, a seleção belga termina em primeiro lugar pela vantagem de golos que leva sobre o Egito, que também acumula cinco pontos, depois do empate frente ao Irão.

Em terceiro está o Irão, com três pontos, que fica na lista de espera para saber se consegue chegar aos 16avos de final.

Já a Nova Zelândia, com apenas um ponto, despede-se da competição.