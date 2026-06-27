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Mundial 2026
Bélgica goleia Nova Zelândia e acaba em primeiro no grupo G
27 jun, 2026 - 06:58 • Rita Vila Real com Reuters
A seleção belga não teve mãos a medir e venceu a Nova Zelândia por 5-1. Com os mesmos pontos da seleção egípcia mas com vantagem de golos, os belgas seguem em primeiros para os 16avos.
A Bélgica venceu a Nova Zelândia por 5-1, na fase final de apuramento para as eliminatórias do Mundial de 2026.
Leandro Trossard foi o primeiro a marcar pela seleção belga. O extremo do Arsenal bisou ao início da segunda parte.
Elijah Just foi o autor do único golo da Nova Zelândia.
Com este resultado, a seleção belga termina em primeiro lugar pela vantagem de golos que leva sobre o Egito, que também acumula cinco pontos, depois do empate frente ao Irão.
Em terceiro está o Irão, com três pontos, que fica na lista de espera para saber se consegue chegar aos 16avos de final.
Já a Nova Zelândia, com apenas um ponto, despede-se da competição.
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