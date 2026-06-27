Cabo Verde volta a fazer história e garante passagem aos 16 avos de final

A seleção de Cabo Verde empatou a zeros frente à Arábia Saudita e consegue apurar-se para os 16 avos de final do Mundial.

Apenas com empates, os tubarões azuis somam três pontos e conseguem assegurar o segundo lugar no grupo H, e carimbam, assim, o passaporte para a primeira fase eliminatória da competição.

É a primeira vez desde 2010 que uma seleção estreante consegue passar a fase de grupos.

Já a Arábia Saudita, com apenas dois pontos, fica fora da fase seguinte.

Na outra partida para o grupo H, a Espanha venceu a seleção do Uruguai por uma bola a zero. A seleção espanhola passa também para os 16 avos de final, em primeiro no grupo, com sete pontos.

A desqualificação do Uruguai da competição trouxe boas notícias para Portugal, que consegue o apuramento direto para as eliminatórias.