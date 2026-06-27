- Bola Branca 18h15
- 26 jun, 2026
-
Mundial 2026
Cabo Verde volta a fazer história e garante passagem aos 16 avos de final
27 jun, 2026 - 02:57 • Rita Vila Real
Só com empates, os Tubarões Azuis conseguem o segundo lugar na classificação do grupo H e carimbam passagem para a fase eliminatória do Mundial.
A seleção de Cabo Verde empatou a zeros frente à Arábia Saudita e consegue apurar-se para os 16 avos de final do Mundial.
Apenas com empates, os tubarões azuis somam três pontos e conseguem assegurar o segundo lugar no grupo H, e carimbam, assim, o passaporte para a primeira fase eliminatória da competição.
Já a Arábia Saudita, com apenas dois pontos, fica fora da fase seguinte.
Na outra partida para o grupo H, a Espanha venceu a seleção do Uruguai por uma bola a zero. A seleção espanhola passa também para os 16 avos de final, em primeiro no grupo, com sete pontos.
A desqualificação do Uruguai da competição trouxe boas notícias para Portugal, que consegue o apuramento direto para as eliminatórias.
- Bola Branca 18h15
- 26 jun, 2026
-
- “Aldisa vozinhai”. Guarda-redes de Cabo Verde dá nome a nova espécie de molusco
- Cabo Verde a brilhar: "Mundial com 48 seleções é mais democrático"
- Mais um empate. Cabo Verde continua a fazer história
- Vozinha frustra Espanha e garante primeiro ponto da história para Cabo Verde
- Irão esteve muito perto dos 16avos mas acabou num empate frente ao Egito
- “Aldisa vozinhai”. Guarda-redes de Cabo Verde dá nome a nova espécie de molusco
- Cabo Verde a brilhar: "Mundial com 48 seleções é mais democrático"
- Mais um empate. Cabo Verde continua a fazer história
- Vozinha frustra Espanha e garante primeiro ponto da história para Cabo Verde
- Irão esteve muito perto dos 16avos mas acabou num empate frente ao Egito