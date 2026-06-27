Irão esteve muito perto do segundo lugar, mas empate adia o sonho dos 16 avos

O Irão empatou a uma bola frente ao Egito, na última jornada da fase de grupos do Mundial.

O marcador foi inaugurado aos 5 minutos da partida pela seleção do Egito, pelo médio Mahmoud Saber. Pouco depois, o Irão conseguiu o empate com um golo do defesa Ramin Rezaeian.

Já nos descontos, o Irão fez a festa com o desempate. Apesar da explosão de felicidade, desencadeada pelo defesa Shojae Khalilzadeh, o golo do desempate foi anulado, considerado pelo vídeo-árbitro como fora de jogo.

Ainda durante o jogo, o ex-Porto Madhi Taremi falhou um penálti a favor da seleção iraniana. O ponta de lança teve ainda um remate cabeceado que acertou na barra, mesmo no final da partida.

Com o empate como resultado final, o Egito termina em segundo lugar com cinco pontos no grupo G, atrás da Bélgica devido à diferença de golos. Os egípcios garantem a passagem aos 16 avos de final.

O Irão ocupa o terceiro lugar com três pontos e tem de aguardar a confirmação de que avançará como uma das oito melhores equipas classificadas em terceiro lugar.

Na outra partida para o grupo, a Bélgica venceu a Nova Zelândia por 5-1. A seleção neozelandesa despede-se, assim, da competição.