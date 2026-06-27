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Mundial 2026
Irão esteve muito perto do segundo lugar, mas empate adia o sonho dos 16 avos
27 jun, 2026 - 06:27 • Rita Vila Real com Reuters
Com um golo já nos descontos, o Irão viu a luz ao fundo do túnel na passagem para a fase seguinte do Mundial, mas o VAR anulou o golo do desempate.
O Irão empatou a uma bola frente ao Egito, na última jornada da fase de grupos do Mundial.
O marcador foi inaugurado aos 5 minutos da partida pela seleção do Egito, pelo médio Mahmoud Saber. Pouco depois, o Irão conseguiu o empate com um golo do defesa Ramin Rezaeian.
Já nos descontos, o Irão fez a festa com o desempate. Apesar da explosão de felicidade, desencadeada pelo defesa Shojae Khalilzadeh, o golo do desempate foi anulado, considerado pelo vídeo-árbitro como fora de jogo.
Ainda durante o jogo, o ex-Porto Madhi Taremi falhou um penálti a favor da seleção iraniana. O ponta de lança teve ainda um remate cabeceado que acertou na barra, mesmo no final da partida.
Com o empate como resultado final, o Egito termina em segundo lugar com cinco pontos no grupo G, atrás da Bélgica devido à diferença de golos. Os egípcios garantem a passagem aos 16 avos de final.
O Irão ocupa o terceiro lugar com três pontos e tem de aguardar a confirmação de que avançará como uma das oito melhores equipas classificadas em terceiro lugar.
Na outra partida para o grupo, a Bélgica venceu a Nova Zelândia por 5-1. A seleção neozelandesa despede-se, assim, da competição.
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