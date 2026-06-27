O recorde que Messi (provavelmente) não vai bater. E outro talvez mais possível

Desde então, nenhum jogador ultrapassou os dez golos num só Mundial. Aliás, a média de golos do melhor marcador de cada edição é de 7,13, um valor que desce para seis no século XXI, numa era marcada por maior equilíbrio e por sistemas defensivos mais sofisticados.

É preciso recuar ao Mundial de 1958, na Suécia, para encontrar a maior exibição individual de sempre numa única edição. O francês Just Fontaine marcou 13 golos em apenas seis jogos, um feito que nunca mais foi igualado e que sobrevive há quase sete décadas.

Com os dois golos apontados à Áustria, Lionel Messi isolou-se como o melhor marcador da história dos Mundiais, com 18 golos. Mas há um registo que, mesmo para o argentino, continua a parecer fora de alcance, mais difícil fica ainda com o anúncio de Lionel Scaloni: Messi será suplente contra a Jordânia.

Messi soma já cinco golos em apenas dois encontros, um arranque promissor. Ainda assim, chegar aos 13 de Fontaine exigiria manter um ritmo quase irreal ao longo de toda a competição, algo dependente não apenas do rendimento individual, mas também do percurso da Argentina e da gestão física de um jogador que, acabadinho de celebrar o 39º aniversário, disputa o sexto Mundial da carreira.

A história, porém, recomenda prudência a quem se atreve a dar os recordes por garantidos. Afinal, muitos dos números que hoje pertencem a Messi também pareciam inalcançáveis.

E se há alguém capaz de desafiar uma marca que resiste desde 1958, é precisamente o homem que fez do impossível um hábito.

Talvez o recorde de Jairzinho, no Mundial de 1970, seja mais fazível: o furacão do Botafogo marcou em todos os jogos desse Campeonato do Mundo, da primeira jornada da fase de grupos até à final. Ou seja, Checoslováquia (2), Inglaterra, Roménia, Peru, Uruguai e Itália.

Nesta altura, o recorde está apenas ao alcance de Vinicius Jr, Ismael Saibari e Lionel Messi.

*texto editado por Hugo Tavares da Silva