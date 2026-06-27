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Mundial 2026
Portugal nos 16 avos de final depois de vitória da Espanha
27 jun, 2026 - 03:50 • Rita Vila Real com Reuters
Desqualificação do Uruguai garante a passagem da seleção portuguesa aos 16 avos de final. Espanha conquista o primeiro lugar no grupo H.
A Espanha venceu o Uruguai por 1-0 e garante o primeiro lugar do grupo H para a passagem aos 16 avos de final. Com duas vitórias e um empate, a seleção espanhola soma 7 pontos na classificação.
Nas contas finais do grupo H, Cabo Verde consegue o apuramento com três pontos, depois de um empate frente à Arábia Saudita, que se despede da competição em último lugar no clã, com apenas dois pontos.
Com estes resultados, Portugal sabe que será, pelo menos, um dos oito melhores terceiros classificados, garantindo desde já o apuramento. A seleção nacional pode ainda chegar à liderança do grupo K, caso consiga vencer a Colômbia.
Álex Baena, extremo do atlético de Madrid foi o autor do único golo da partida entre Espanha e Uruguai, aproveitando um desleixo defensivo.
A seleção do Uruguai, que carrega o título de bicampeã mundial, não consegue ultrapassar a fase de grupos pela segunda vez consecutiva.
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