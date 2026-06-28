🚀 A volta ao Mundial em 90 segundos #18: era uma vez um jogo entre apaixonados e burocráticos

Contas feitas, Portugal superou apenas o Uzbequistão na fase de grupos. A exibição contra a RD Congo foi confrangedora. A goleada com os uzbeques, apesar das correções positivas no que toca a posicionamentos, sugeriu que a equipa de Roberto Martínez era uma coisa que se calhar não era. A Colômbia, que foi “um valioso teste” segundo o selecionador, destapou a realidade.

Se não soubéssemos quem era quem, por quem teríamos torcido no jogo da madrugada em Miami? Hmm hmm, certamente. Com o primeiro lugar do Grupo K à distância de um empate, os sul-americanos morderam e atacaram como se não tivessem memória e um pingo de calculismo no corpo. James Rodríguez e Luis Díaz foram uma maravilha. Olharam para a frente, todos aqueles senhores com uma farda amarela lindíssima e histórica. Foi bonito ver, assim como foi belo testemunhar Diogo Costa a defender tudo o que foi possível defender.

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Leia a crónica do jogo, no dia em que Cristiano Ronaldo cumpriu mais 90 minutos e igualou Matthäus como segundo jogador com mais partidas em Mundiais. O empate da seleção portuguesa colocou a Croácia e, provavelmente, a Espanha no caminho. Veja dia e hora de todos os jogos dos 16 avos de final.

🕹️ O futebol foi isto

Croácia 2-1 Gana: Petar Sucic marcou primeiro para os croatas, depois Derrick Luckassen empatou. Numa contenda onde estava em jogo a possibilidade de defrontar Portugal… foi a Croácia que se riu por último, cortesia do golo de Nikola Vlasic, e terminou assim no segundo lugar do grupo.

Panamá 0-2 Inglaterra: depois de 45 minutos sem golos e de somadas algumas preocupações, a realeza chegou a partir do minuto 60: Jude Bellingham e Harry Kane fizeram os golos dos ingleses e confirmaram o primeiro lugar do grupo.

RD Congo 3-1 Uzbequistão: os uzbeques, que foram goleados por Portugal, até começaram a ganhar, por Shomurodov. os africanos reagiram e entre os minutos 68 e 90+1 fizeram três golos, por Wissa (2) e Mayeie.

Colômbia 0-0 Portugal: um exercício de coragem e descaramento dos sul-americanos, que nunca foram calculistas e tentaram vencer o jogo quando bastava um empate para assegurar a liderança do Grupo K. Diogo Costa foi o melhor em campo. Quando o guarda-redes é o melhor em campo.

🎨 Si yo fuera Maradona

… jogaria como James Rodríguez. Foi um tratado de futebol sul-americano, jogando num metro quadrado, devagarinho, com calma, com um cheirinho aos anos 80. Muita classe, muita qualidade. A perfeição em Miami.

🎙️ Fala que tu falas bem

“Ele [Messi] podia ter jogado os 90 minutos e podia, sem menosprezar o rival, aumentar os seus números, mas preferiu que os seus companheiros tenham minutos. Preferiu também pensar no que aí vem e isso demonstra como é, porque ele não pensa nesses números de que toda a gente fala”: Scaloni sobre Messi, que foi suplente contra a Jordânia.

💾 As nossas histórias

🔦 Uma sugestão

“The tragic story of the plane crash that wiped out Uzbekistan’s greatest team”: o “The Athletic” conta a história do Pakhtakor, um gigante uzbeque que perdeu 17 jogadores e elementos do staff quando voava para defrontar o Dinamo Minsk para a liga soviética, em 1979.

🎲 O que vem aí

África do Sul-Canadá, 20h00 (SportTV5, LiveModeTV)

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