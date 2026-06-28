Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 26 jun, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Newsletter Mundial 2026

🚀 A volta ao Mundial em 90 segundos #18: era uma vez um jogo entre apaixonados e burocráticos

28 jun, 2026 - 10:25 • Hugo Tavares da Silva

Se não soubéssemos quem era quem, por quem teríamos torcido no jogo da madrugada em Miami? Esta newsletter embrulha a fase de grupos e olha para a frente, tirando o chapéu a James Rodríguez e a Lionel Scaloni por causa de outro Lionel.

A+ / A-

Contas feitas, Portugal superou apenas o Uzbequistão na fase de grupos. A exibição contra a RD Congo foi confrangedora. A goleada com os uzbeques, apesar das correções positivas no que toca a posicionamentos, sugeriu que a equipa de Roberto Martínez era uma coisa que se calhar não era. A Colômbia, que foi “um valioso teste” segundo o selecionador, destapou a realidade.

Se não soubéssemos quem era quem, por quem teríamos torcido no jogo da madrugada em Miami? Hmm hmm, certamente. Com o primeiro lugar do Grupo K à distância de um empate, os sul-americanos morderam e atacaram como se não tivessem memória e um pingo de calculismo no corpo. James Rodríguez e Luis Díaz foram uma maravilha. Olharam para a frente, todos aqueles senhores com uma farda amarela lindíssima e histórica. Foi bonito ver, assim como foi belo testemunhar Diogo Costa a defender tudo o que foi possível defender.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

Leia a crónica do jogo, no dia em que Cristiano Ronaldo cumpriu mais 90 minutos e igualou Matthäus como segundo jogador com mais partidas em Mundiais. O empate da seleção portuguesa colocou a Croácia e, provavelmente, a Espanha no caminho. Veja dia e hora de todos os jogos dos 16 avos de final.

🕹️ O futebol foi isto

  • Croácia 2-1 Gana: Petar Sucic marcou primeiro para os croatas, depois Derrick Luckassen empatou. Numa contenda onde estava em jogo a possibilidade de defrontar Portugal… foi a Croácia que se riu por último, cortesia do golo de Nikola Vlasic, e terminou assim no segundo lugar do grupo.
  • Panamá 0-2 Inglaterra: depois de 45 minutos sem golos e de somadas algumas preocupações, a realeza chegou a partir do minuto 60: Jude Bellingham e Harry Kane fizeram os golos dos ingleses e confirmaram o primeiro lugar do grupo.
  • RD Congo 3-1 Uzbequistão: os uzbeques, que foram goleados por Portugal, até começaram a ganhar, por Shomurodov. os africanos reagiram e entre os minutos 68 e 90+1 fizeram três golos, por Wissa (2) e Mayeie.
  • Colômbia 0-0 Portugal: um exercício de coragem e descaramento dos sul-americanos, que nunca foram calculistas e tentaram vencer o jogo quando bastava um empate para assegurar a liderança do Grupo K. Diogo Costa foi o melhor em campo. Quando o guarda-redes é o melhor em campo.

🎨 Si yo fuera Maradona

… jogaria como James Rodríguez. Foi um tratado de futebol sul-americano, jogando num metro quadrado, devagarinho, com calma, com um cheirinho aos anos 80. Muita classe, muita qualidade. A perfeição em Miami.

🎙️ Fala que tu falas bem

“Ele [Messi] podia ter jogado os 90 minutos e podia, sem menosprezar o rival, aumentar os seus números, mas preferiu que os seus companheiros tenham minutos. Preferiu também pensar no que aí vem e isso demonstra como é, porque ele não pensa nesses números de que toda a gente fala”: Scaloni sobre Messi, que foi suplente contra a Jordânia.

💾 As nossas histórias

🔦 Uma sugestão

“The tragic story of the plane crash that wiped out Uzbekistan’s greatest team”: o “The Athletic” conta a história do Pakhtakor, um gigante uzbeque que perdeu 17 jogadores e elementos do staff quando voava para defrontar o Dinamo Minsk para a liga soviética, em 1979.

🎲 O que vem aí

  • África do Sul-Canadá, 20h00 (SportTV5, LiveModeTV)

Acompanhe os noticiários Bola Branca. Saiba tudo sobre o Mundial 2026, resultados e atualizações diárias, em rr.pt.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 26 jun, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Simon procura mãe e irmão nos destroços da casa em La Guaira

Sismo

Simon procura mãe e irmão nos destroços da casa em La Guaira

Imagens aéreas mostram destruição na Venezuela

Imagens aéreas mostram destruição na Venezuela

"O filme de terror" dos abalos na Venezuela

"O filme de terror" dos abalos na Venezuela

O bebé retirado dos escombros e outras histórias de esperança na Venezuela

O bebé retirado dos escombros e outras histórias de es(...)

Ondas de calor fazem aumentar mortes na Europa. É possível prevenir?

Ondas de calor fazem aumentar mortes na Europa. É poss(...)