Argentina. “Messi preferiu que os seus companheiros tivessem minutos”

O selecionador da Argentina, Lionel Scaloni, reconhece que teve uma conversa com Leo Messi sobre a sua utilização contra a Jordânia ma terceira jornada da fase de grupos do Mundial 2026.

“O Messi podia ter jogado os 90 minutos, mas preferiu que os seus companheiros tivessem minutos. Pensou no que vem a seguir e isso fica-lhe muito bem, porque não pensa nos números. Quando falei com ele, disse-me que achava que era o melhor e eu concordei”, referiu Scaloni.

O técnico acrescentou: “Esta atitude explica um pouco o que a seleção, os companheiros e o grupo representam para ele e isso é espetacular. Já não há mais palavras”.

Lionel Messi entrou apenas aos 60 minutos e ainda foi a tempo de marcar um golo de livre direto.

, tornando-se o primeiro jogador a marcar em sete jogos consecutivos em Mundiais.

A seleção das pampas venceu a Jordânia, por 3-1, e concluiu a primeira fase do Mundial com três vitórias em três jogos.

Os campeões do Mundo em título vão agora defrontar uma das surpresas da prova: Cabo Verde.