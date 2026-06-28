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Mundial 2026

Colômbia “correu sempre atrás da vitória”

28 jun, 2026 - 04:22 • Carlos Calaveiras

Néstor Lorenzo elogiou a exibição dos seus jogadores contra Portugal.

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O selecionador da Colômbia, Néstor Lorenzo, ficou desiludido com o empate contra Portugal (0-0) na terceira jornada da fase de grupos no Mundial 2026.

“Tentámos ganhar de todas as maneiras, mas, desafortunadamente, não conseguimos”, disse.

O técnico elogia os seus jogadores: “Correram sempre atrás da vitória”.

Olhando já para os 16 avos de final, Lorenzo considera que o próximo adversário, “o Gana, vai ser difícil, mas vamos manter a nossa identidade”.

James Rodríguez

"O James [Rodríguez] é um grande jogador, um símbolo da seleção. Dá tudo pela equipa. Continua a mostrar competitividade, qualidade e é um grande capitão. Vai jogar o que entendermos, mas tem sempre um compromisso elevado."

Objetivos no Mundial

"Acredito que os adeptos estão esperançados. Nós também temos essa esperança, mas queremos ir jogo a jogo. Este jogo mostrou que respondemos bem a um jogo de exigência."

De recordar que a Colômbia empatou 0-0 contra Portugal e garantiu a vitória no Grupo K.

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