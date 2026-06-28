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Mundial 2026

Congo é um dos melhores terceiros e vai defrontar Inglaterra

28 jun, 2026 - 04:50

O Grupo K foi conquistado pela Colômbia e Portugal terminou em segundo lugar.

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A RD Congo venceu o Uzbequistão por 3-1 e garantiu uma histórica classificação para os 16 avos de final do Campeonato do Mundo de 2026.

A seleção africana avança para o “mata-mata” como um dos melhores terceiros colocados e vai agora defrontar a Inglaterra.

O Uzbequistão até foi o primeiro a marcar, com um golo de Shomurodov.

No entanto, a RD Congo conseguiu dar a volta ao marcador, por Yoane Wissa (que bisou) e Fiston Mayele.

O Grupo K foi conquistado pela Colômbia e Portugal terminou em segundo lugar.

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