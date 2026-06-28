Diogo Costa: "Hoje fui eu que ajudei a equipa. No próximo jogo vai ser o Cris, o Bruno, qualquer um"

Diogo Costa admite que trocaria o prémio de melhor em campo, atribuído pela FIFA, no nulo entre Portugal e Colômbia, este domingo, e mostra-se confiante para a fase a eliminar, que começa diante da Croácia.

Prémio de melhor em campo

Muito sinceramente, teria trocado o prémio por uma vitória. Por muitos momentos partimos o jogo, não era o que queríamos. Hoje fui eu que ajudei a equipa; no próximo jogo vai ser outro, vai ser o Cris [Cristiano Ronaldo], o Bruno [Fernandes], qualquer um. Estamos no Campeonato do Mundo, venha o próximo jogo, com a mentalidade de ganhar.

O que faltou para ganhar

Por muitos momentos entrámos no jogo emocional, menos controlo, e isso levou-nos a desorganizar muito. E a Colômbia tem um ponto muito forte nas transições, com jogadores rápidos e fortes na frente, e tentaram fazer perigo. Felizmente, não conseguiram marcar. Queríamos muito a vitória, mas é o futebol. Agora é pensar no próximo jogo, que queremos ganhar.

Croácia pela frente, começa um novo Mundial?

Sim, agora é o "mata-mata". Há um pouco mais de tensão mas temos jogadores de grande qualidade, que já ganharam Champions e campeonatos nos países dos seus clubes. Temos a experiência necessária para ganhar o jogo.