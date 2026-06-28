Diogo Dalot: "É uma seleção historicamente fortíssima em Mundiais. Há que ter respeito pela Colômbia"

O lateral Diogo Dalot, que entrou ao intervalo no empate contra a Colômbia, elogiou o rival desta noite e revelou que o maior objetivo era passar a fase de grupos, o que Portugal conseguiu. Sendo segundo classificado no Grupo K, terá pela frente agora a Croácia e depois, talvez, a Espanha.

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Jogo

“Não se esqueçam que estamos a jogar com uma seleção historicamente fortíssima em Mundiais. Há que ter respeito pela Colômbia, é uma seleção forte. Foi visível a qualidade dos jogadores que têm. Viemos para o jogo para ganhar, queríamos ser primeiros. Não sendo possível, é o que vier pela frente, agora é uma seleção forte como a Croácia, temos de ganhar e passar à próxima fase.”

Jogo partido? Fadiga?

“O erro que cometemos, algumas vezes durante o jogo, foi cair no jogo da Colômbia. Sabíamos que é uma equipa muito forte em transição. Se caíssemos no erro de não controlar muito o jogo, iríamos perder muita energia durante o jogo inteiro, isso ia custar-nos caro em alguns momentos. Acaba por dar essa sensação [de fadiga]. Houve momentos em que conseguimos controlar, criar ocasiões, podíamos ter marcado golos, mas também podíamos ter sofrido. Foi um jogo complicado, podia ter dado para qualquer equipa.”

Rendimento aquém das expectativas no Mundial?

“Fica aquém, não o resultado com a Colômbia, mas obviamente o resultado com a RD Congo. Devíamos ter ganho, não fugimos a essa responsabilidade, mas também quero passar a mensagem que o mais importante era passar à próxima fase. Agora temos a Croácia pela frente, é fazer tudo para o ganhar.”

Autocritica?

"Nós não nos escondemos, não nos vamos esconder. Amanhã vamos analisar o jogo, sabemos que há coisas para melhorar. Não há jogos perfeitos, analisem as outras seleções também. Há outras que têm resultados que não estavam à espera. É a exigência de um Mundial. Não escondemos, a responsabilidade é nossa. Temos um jogo grande com a Croácia, esperamos que os portugueses continuem connosco."