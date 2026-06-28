Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 26 jun, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Mundial 2026

Diogo Dalot: "É uma seleção historicamente fortíssima em Mundiais. Há que ter respeito pela Colômbia"

28 jun, 2026 - 04:02 • Hugo Tavares da Silva

O lateral do Manchester United substituiu João Cancelo, ao intervalo. Portugal empatou zero-zero com a Colômbia.

A+ / A-

O lateral Diogo Dalot, que entrou ao intervalo no empate contra a Colômbia, elogiou o rival desta noite e revelou que o maior objetivo era passar a fase de grupos, o que Portugal conseguiu. Sendo segundo classificado no Grupo K, terá pela frente agora a Croácia e depois, talvez, a Espanha.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

Jogo

“Não se esqueçam que estamos a jogar com uma seleção historicamente fortíssima em Mundiais. Há que ter respeito pela Colômbia, é uma seleção forte. Foi visível a qualidade dos jogadores que têm. Viemos para o jogo para ganhar, queríamos ser primeiros. Não sendo possível, é o que vier pela frente, agora é uma seleção forte como a Croácia, temos de ganhar e passar à próxima fase.”

Jogo partido? Fadiga?

“O erro que cometemos, algumas vezes durante o jogo, foi cair no jogo da Colômbia. Sabíamos que é uma equipa muito forte em transição. Se caíssemos no erro de não controlar muito o jogo, iríamos perder muita energia durante o jogo inteiro, isso ia custar-nos caro em alguns momentos. Acaba por dar essa sensação [de fadiga]. Houve momentos em que conseguimos controlar, criar ocasiões, podíamos ter marcado golos, mas também podíamos ter sofrido. Foi um jogo complicado, podia ter dado para qualquer equipa.”

Rendimento aquém das expectativas no Mundial?

“Fica aquém, não o resultado com a Colômbia, mas obviamente o resultado com a RD Congo. Devíamos ter ganho, não fugimos a essa responsabilidade, mas também quero passar a mensagem que o mais importante era passar à próxima fase. Agora temos a Croácia pela frente, é fazer tudo para o ganhar.”

Autocritica?

"Nós não nos escondemos, não nos vamos esconder. Amanhã vamos analisar o jogo, sabemos que há coisas para melhorar. Não há jogos perfeitos, analisem as outras seleções também. Há outras que têm resultados que não estavam à espera. É a exigência de um Mundial. Não escondemos, a responsabilidade é nossa. Temos um jogo grande com a Croácia, esperamos que os portugueses continuem connosco."

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 26 jun, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Simon procura mãe e irmão nos destroços da casa em La Guaira

Sismo

Simon procura mãe e irmão nos destroços da casa em La Guaira

Imagens aéreas mostram destruição na Venezuela

Imagens aéreas mostram destruição na Venezuela

"O filme de terror" dos abalos na Venezuela

"O filme de terror" dos abalos na Venezuela

O bebé retirado dos escombros e outras histórias de esperança na Venezuela

O bebé retirado dos escombros e outras histórias de es(...)

Ondas de calor fazem aumentar mortes na Europa. É possível prevenir?

Ondas de calor fazem aumentar mortes na Europa. É poss(...)