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Mundial 2026
Eustáquio faz história. Canadá nos oitavos de final
28 jun, 2026 - 22:14 • Carlos Calaveiras
Golo decisivo apareceu apenas nos descontos.
O Canadá venceu a África do Sul, por 1-0, e é a primeira equipa apurada para os oitavos de final do Mundial 2026.
O único golo da partida foi apontado por Stephen Eustáquio, jogador do FC Porto, aos 90+2.
Os canadianos, a jogar em casa, tiveram mais momentos por cima, mais remates e mais oportunidades.
É a primeira vez que o Canadá chega a esta fase num Mundial.
Agora, o Canadá vai agora defrontar o vencedor do Países Baixos – Marrocos.
Nota ainda para o facto de o árbitro da partida ter sido o português João Pinheiro.
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