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Mundial 2026

Inglaterra e Croácia vencem no Grupo L

28 jun, 2026 - 00:10 • Carlos Calaveiras

Gana também avança. Últimos dois jogos do Grupo L tiveram cinco golos.

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O Gana, de Carlos Queiroz, é derrotado por 2-1 pela Croácia e acaba o grupo L do Mundial 2026 em terceiro lugar. Já a Inglaterra vence o Panamá e acaba no primeiro lugar.

De recordar que é deste grupo que vai sair o adversário de Portugal para os 16 avos de final.

Para os ingleses marcaram Bellingham e Kane, ambos na segunda parte do encontro contra o Panamá (sai com zero pontos e zero golos do Mundial)

Já na outra partida os croatas levaram a melhor, com tentos de Sucic e Vlasic. Para o Gana descontou Luckasse.

Os ingleses fecham o Grupo com sete pontos no primeiro posto. A Croácia é segunda com seis e o Gana também avança, com quatro.

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