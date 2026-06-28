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Mundial 2026
Inglaterra e Croácia vencem no Grupo L
28 jun, 2026 - 00:10 • Carlos Calaveiras
Gana também avança. Últimos dois jogos do Grupo L tiveram cinco golos.
O Gana, de Carlos Queiroz, é derrotado por 2-1 pela Croácia e acaba o grupo L do Mundial 2026 em terceiro lugar. Já a Inglaterra vence o Panamá e acaba no primeiro lugar.
De recordar que é deste grupo que vai sair o adversário de Portugal para os 16 avos de final.
Para os ingleses marcaram Bellingham e Kane, ambos na segunda parte do encontro contra o Panamá (sai com zero pontos e zero golos do Mundial)
Já na outra partida os croatas levaram a melhor, com tentos de Sucic e Vlasic. Para o Gana descontou Luckasse.
Os ingleses fecham o Grupo com sete pontos no primeiro posto. A Croácia é segunda com seis e o Gana também avança, com quatro.
- Bola Branca 18h15
- 26 jun, 2026
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