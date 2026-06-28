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Mundial 2026
James. “Fizemos um grande jogo, contra uma equipa muito forte”
28 jun, 2026 - 03:54 • Carlos Calaveiras
A Colômbia ganhou o grupo K e vai agora defrontar o Gana nos 16 avos de final do Mundial.
O capitão da Colômbia, James Rodriguez, elogiou a partida contra Portugal e os jogadores lusos.
Em declarações à RTP, o “10” disse: "Queremos chegar longe, é um caminho duro, mas hoje fizemos um grande jogo, contra uma equipa muito forte com grandes jogadores, mas estamos prontos".
Chegar mais longe do que os quartos de final?
"Sim, a nossa mentalidade é essa. Estamos prontos para o que vier."
André Villas-Boas já lhe deu parabéns [pelo apuramento]?
"Ainda não. É um clube que amo muito, sou portista mesmo. Vivi momentos únicos lá, ganhei tudo, é um clube que levo no coração. A minha filha foi feita lá e são memórias boas"
Portugal empatou 0-0 com a Colômbia. Os “cafeteros” ganharam o grupo K e vão agora defrontar o Gana nos 16 avos de final do Mundial.
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