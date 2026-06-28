Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 26 jun, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Mundial 2026

James. “Fizemos um grande jogo, contra uma equipa muito forte”

28 jun, 2026 - 03:54 • Carlos Calaveiras

A Colômbia ganhou o grupo K e vai agora defrontar o Gana nos 16 avos de final do Mundial.

A+ / A-

O capitão da Colômbia, James Rodriguez, elogiou a partida contra Portugal e os jogadores lusos.

Em declarações à RTP, o “10” disse: "Queremos chegar longe, é um caminho duro, mas hoje fizemos um grande jogo, contra uma equipa muito forte com grandes jogadores, mas estamos prontos".

Chegar mais longe do que os quartos de final?

"Sim, a nossa mentalidade é essa. Estamos prontos para o que vier."

André Villas-Boas já lhe deu parabéns [pelo apuramento]?

"Ainda não. É um clube que amo muito, sou portista mesmo. Vivi momentos únicos lá, ganhei tudo, é um clube que levo no coração. A minha filha foi feita lá e são memórias boas"

Portugal empatou 0-0 com a Colômbia. Os “cafeteros” ganharam o grupo K e vão agora defrontar o Gana nos 16 avos de final do Mundial.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 26 jun, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Simon procura mãe e irmão nos destroços da casa em La Guaira

Sismo

Simon procura mãe e irmão nos destroços da casa em La Guaira

Imagens aéreas mostram destruição na Venezuela

Imagens aéreas mostram destruição na Venezuela

"O filme de terror" dos abalos na Venezuela

"O filme de terror" dos abalos na Venezuela

O bebé retirado dos escombros e outras histórias de esperança na Venezuela

O bebé retirado dos escombros e outras histórias de es(...)

Ondas de calor fazem aumentar mortes na Europa. É possível prevenir?

Ondas de calor fazem aumentar mortes na Europa. É poss(...)