James. “Fizemos um grande jogo, contra uma equipa muito forte”

O capitão da Colômbia, James Rodriguez, elogiou a partida contra Portugal e os jogadores lusos.

Em declarações à RTP, o “10” disse: "Queremos chegar longe, é um caminho duro, mas hoje fizemos um grande jogo, contra uma equipa muito forte com grandes jogadores, mas estamos prontos".

Chegar mais longe do que os quartos de final?

"Sim, a nossa mentalidade é essa. Estamos prontos para o que vier."

André Villas-Boas já lhe deu parabéns [pelo apuramento]?

"Ainda não. É um clube que amo muito, sou portista mesmo. Vivi momentos únicos lá, ganhei tudo, é um clube que levo no coração. A minha filha foi feita lá e são memórias boas"

Portugal empatou 0-0 com a Colômbia. Os “cafeteros” ganharam o grupo K e vão agora defrontar o Gana nos 16 avos de final do Mundial.