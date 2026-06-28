Modric elogia Portugal, mas não tem medo

O médio Luka Modric garante que a Croácia “não tem de ter medo” de jogar contra Portugal para os 16 avos de final do Mundial 2026.

Em declarações após a vitória difícil contra o Gana, Modric referiu: “Não temos de ter medo de nada, só temos de dar o nosso melhor e ver o que acontece”.

No entanto, o veterano do Milan, de 40 anos, elogia a seleção portuguesa: “Os jogadores de Portugal são fenomenais, são uma grande equipa. Vamos lutar e dar o nosso melhor”.

“Tenho a certeza de que eles também não se vão sentir à vontade ao ver-nos do outro lado”, acrescentou.

A partir de agora, no Mundial 2026, quem perder é eliminado, a fase do “mata-mata”.

“Estamos satisfeitos com o primeiro objetivo, que era o mínimo: passar da fase de grupos. Qualquer outra coisa teria sido uma desilusão. Começa um novo torneio, o que é bom e o que todos adoramos. Estaremos prontos. Só precisamos de dar o nosso melhor, desfrutar e ver o que acontece. Não podemos colocar pressão extra sobre nós próprios com expectativas elevadas. Acreditamos em nós próprios, sabemos do que somos capazes, só temos de continuar a demonstrá-lo”.

A partida entre Portugal e Croácia está marcada para a madrugada de quinta para sexta-feira, a partir das 00h00.