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Mundial 2026
Modric elogia Portugal, mas não tem medo
28 jun, 2026 - 18:55 • Carlos Calaveiras
A partida entre Portugal e Croácia está marcada para a madrugada de quinta para sexta-feira, a partir das 00h00.
O médio Luka Modric garante que a Croácia “não tem de ter medo” de jogar contra Portugal para os 16 avos de final do Mundial 2026.
Em declarações após a vitória difícil contra o Gana, Modric referiu: “Não temos de ter medo de nada, só temos de dar o nosso melhor e ver o que acontece”.
No entanto, o veterano do Milan, de 40 anos, elogia a seleção portuguesa: “Os jogadores de Portugal são fenomenais, são uma grande equipa. Vamos lutar e dar o nosso melhor”.
“Tenho a certeza de que eles também não se vão sentir à vontade ao ver-nos do outro lado”, acrescentou.
A partir de agora, no Mundial 2026, quem perder é eliminado, a fase do “mata-mata”.
“Estamos satisfeitos com o primeiro objetivo, que era o mínimo: passar da fase de grupos. Qualquer outra coisa teria sido uma desilusão. Começa um novo torneio, o que é bom e o que todos adoramos. Estaremos prontos. Só precisamos de dar o nosso melhor, desfrutar e ver o que acontece. Não podemos colocar pressão extra sobre nós próprios com expectativas elevadas. Acreditamos em nós próprios, sabemos do que somos capazes, só temos de continuar a demonstrá-lo”.
A partida entre Portugal e Croácia está marcada para a madrugada de quinta para sexta-feira, a partir das 00h00.
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