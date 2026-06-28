📝 Notas do Sousa: o que esperar dos 16 avos de final do Mundial e um melhor onze da fase de grupos

África do Sul-Canadá (este domingo, 20h00) Depois de uma fase de grupos inteira a jogar em casa, o Canadá prepara-se para defrontar em LA a surpreendente África do Sul, que basicamente acabou a “arrumar” com a Coreia do Sul deste Mundial. A pressão e jogo enérgico pelos corredores laterais da equipa de Jesse Marsch promete querer impor-se a um adversário que vem da melhor exibição coletiva no torneio, precisamente na tal vitória frente aos sul-coreanos. Brasil-Japão (segunda-feira, 18h00) Um dos jogos mais atraentes da próxima fase do Mundial. O Brasil de Ancelotti emerge numa dimensão menos “sambista” e mais de provocar erro ao adversário, ligar rápido a partir dos médios ou de Matheus Cunha e encontrar um inspiradíssimo Vinícius Júnior na frente. Do lado oposto, estará um adversário com algum trauma histórico com o Brasil (apesar do triunfo recente em jogo de preparação), mas capaz de provocar dificuldades a partir da consistência tática e excelência, a espaços, a fazer a bola mover de um lado ao outro – tecnicistas ali não faltam. Alemanha-Paraguai (segunda-feira, 21h30) De esperar confronto diferente do que fechou a fase de grupos alemã, com justa derrota face a um aguerrido Equador. O Paraguai atual cumpre bem com a ideia do passado da «Itália sul-americana», evocando ares de “catenaccio” e buscando uma solidez defensiva ímpar e exploração de saídas rápidas. Convém a Mannschaft ganhar mais riqueza e diversidade nas variantes ofensivas, mas o favoritismo para esta ronda é inquestionável. Países Baixos-Marrocos (madrugada de segunda para terça-feira, 2h00) Que jogo maravilhoso nos espera aqui. Duas equipas claramente mais vocacionadas para o ataque, com traços de debilidade defensiva em vários momentos. Será bom confronto de estilos, uma equipa com o “tanque” Brobbey, a outra apostar no vertical Saibari, com extremos e laterais de pêndulo ofensivo e números destacados e médios que sabem o que fazer à redondinha. Talvez exista um ligeiro favoritismo neerlandês, mas difícil de decifrar.

Costa do Marfim-Noruega (terça-feira, 18h00) Outro jogo que pode ficar para memória futura de quem gosta disto, como, sei lá, um Roménia-Suécia de 1994. Individualmente, enfrentam-se duas belíssimas gerações, ambas com idades variadas nos plantéis, mas com muito talento e argumentos a nível técnico. Nusa vs Diomande promete, mas aquele relvado texano vai ver ainda Haaland, Ødegaard, quem sabe Inao Oulaï, Sander Berge ou Guéla Doué, entre outros. Jogo muito equilibrado em perspetiva. França-Suécia (terça-feira, 22h00) A França é possivelmente a candidata que dá melhores sensações neste torneio, com uma explosão de individualidade transportada para dinâmicas devastadoras, em campo aberto e não só, no momento ofensivo. Junta a isso, segurança no setor recuado, algo fundamental para controlar a técnica e a força do ataque sueco – setor mais perigoso de uma equipa que ainda sofre no momento de organização e transição defensiva. México-Equador (madrugada de terça para quarta-feira, 2h00) Um belo jogo em perspetiva. O México esteve imparável na fase de grupos, continua no Azteca na entrada nas eliminatórias, mas terá pela frente um Equador desafiante na dimensão física e da pressão e que chega galvanizado pelo triunfo sobre a Alemanha. Complicado descortinar um favorito, mas há sempre que valorizar o papel do fator casa e a sagacidade técnico-tática de Javier Aguirre. Inglaterra-RD Congo (quarta-feira, 17h00) Depois do susto com o Gana, num jogo de parca capacidade ofensiva, a Inglaterra derrubou a muralha panamenha para fechar o grupo em primeiro lugar e marcar confronto com o poderio físico e ordem defensiva da RD Congo. Há claramente mais argumentos técnicos e até numa dimensão de jogo aberto para os ingleses, enquanto os congoleses procurarão também mostrar o atrevimento ofensivo revelado, a espaços, no jogo frente a Portugal.

Bélgica-Senegal (quarta-feira, 21h00) A seleção belga foi mais convincente na goleada frente à Nova Zelândia, depois de dois jogos desapontantes, sobretudo na dimensão da criatividade ofensiva. Pela frente, estará o campeão africano que perdeu o título na secretaria, equipa a exibir problemas de consistência defensiva nos primeiros encontros do torneio, mas que tem sempre potencial para causar problemas a qualquer oponente. Favoritismo ligeiro para os Diabos Vermelhos. EUA-Bósnia (madrugada de quarta para quinta-feira, 1h00) Nas duas primeiras jornadas do Mundial, os Estados Unidos mostraram ter um dos modelos de jogo mais apelativos da prova – pressionante, capaz de anular as saídas dos adversários e a alternar posse e vertigem pelas alas no momento atacante. A Bósnia deixou poucochinho em termos ofensivos, apesar de possuir individualidades de assinalar. Expectativa alta na equipa de Mauricio Pochettino. Espanha-Áustria (quinta-feira, 20h00) Esta Espanha não é tão forte quanto a de 2024, mas mantém-se como uma das candidatas a arrebatar o troféu. Pode passar mal com alguns momentos da pressão austríaca, mas também possui argumentos, na forma como roda o jogo rapidamente de um lado ao outro e no cérebro/visão de uns quantos criativos, para levar, sem grandes problemas, de vencida a equipa de Ralf Rangnick. Portugal-Croácia (madrugada de quinta para sexta-feira, 0h00) E lá vai outra vez Portugal enfrentar a Croácia, seleção que atravessa um processo exigente de renovação geracional, mas que não perde a capacidade competitiva – ainda que com menos argumentos para subjugar adversários. Portugal tem de partir para as eliminatórias com um espírito mais afirmativo, livre de fantasmas e amarras que têm sido demasiadas vezes colocadas pelo próprio selecionador. Jogo muito exigente para a equipa portuguesa.

Suíça-Argélia (madrugada de quinta para sexta-feira, 4h00) A turma helvética tem outra maturidade no seu jogo, com capacidade para construir de forma segura a partir de trás, sempre suportada em Xhaka, e com Manzambi a prometer prémio de estrela jovem do torneio. A Argélia tem argumentos técnicos, mas é uma equipa mais caótica e imprevisível. Espera-se mais da Suíça, mas com a convicção de que pode ser uma eliminatória muito equilibrada. Austrália-Egipto (sexta-feira, 19h00) É possivelmente o jogo mais “exótico” destes 16 avos de final. Os australianos baseiam-se numa organização defensiva sólida, com linha de 5, mas mostraram mais argumentos com bola no jogo face ao Paraguai. Irankunda, Volpato e Bos geram ameaça, enquanto do outro há um Egipto recheado de gente para fazer boas combinações no setor atacante, apesar de alternar de cara dentro dos próprios jogos. Fator Salah pode ajudar a desequilibrar a favor dos “faraós”. Argentina-Cabo Verde (sexta-feira, 23h00) A campeã em título frente à grande revelação do torneio. Será muito difícil os cabo-verdianos repetirem com sucesso o estoico exercício do nulo frente à Espanha, mas as probabilidades de apuramento para os «oitavos» passam por mais uma tarde/noite inspirada de Diney, Pico, Vozinha e companhia. A “Albiceleste” de Scaloni não costuma “adormecer” mesmo neste tipo de jogos e terá sempre, mesmo num jogo de aflitos, o fator Messi a seu favor. Colômbia-Gana (madrugada de sexta-feira para sábado, 2h30) Um choque de estilos com a excitante turma “cafetera” a defrontar a “muralha” defensiva de Queiroz. O favoritismo colombiano existe, mas o jogo pode exigir paciência reforçada, perante um adversário que encontra argumentos também para ferir em transições rápidas. Especial também para o técnico português reencontrar uma das muitas seleções que já orientou na carreira…