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Mundial 2026

Portugal vai defrontar Croácia nos 16 avos e pode encontrar Espanha nos "oitavos"

28 jun, 2026 - 02:41 • Inês Braga Sampaio

Seleção nacional vai viajar para o Canadá e jogará a 3 de julho, à meia-noite. Se avançar para os oitavos de final, passará a jogar sempre às 20h00.

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Portugal vai jogar com a Croácia nos 16 avos de final do Mundial 2026, depois de terminar o Grupo K no segundo lugar.

O empate sem golos com a Colômbia, este domingo, ditou o caminho da seleção nacional até à final. Começa por defrontar a Croácia a 3 de julho, à meia-noite, no Canadá, num jogo que faz lembrar os oitavos de final do Euro 2016.

Caso vença os croatas, Portugal terá pela frente o vencedor do duelo entre a Espanha e a Áustria ou a Argélia. Os favoritos a participar nesse duelo são os espanhóis — que a equipa das quinas derrotou na final da Liga das Nações. A partida dos oitavos de final será a 6 de julho, às 20h00.

Na eventualidade de Portugal superar a Espanha/Áustria/Argélia, avançará para os quartos de final, em que terá como possíveis adversários EUA, Bósnia e Herzegovina, Bélgica e Senegal. Encontro agendado para 10 de julho, também às 20h00.

Por fim, no caso de avançar para as meias-finais, a seleção nacional medirá forças com Alemanha, Paraguai, França, Suécia, África do Sul, Canadá, Países Baixos ou Marrocos. Jogo que terá lugar no dia 14 de julho, às 20h00.

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