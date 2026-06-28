Rafael Leão: "No 'mata-mata' é importante ser eficaz, fazer logo primeiro e segundo golos"

Rafael Leão considera que só faltou o golo a Portugal, no nulo com a Colômbia, este domingo, e avisa que, nos 16 avos de final, a seleção nacional terá de ser mais eficaz.

O que faltou

Só faltou a bola entrar. Na primeira parte tivemos oportunidades de fazer golo. No "mata-mata" vai ser importante ser eficaz, matar logo o jogo, fazer o primeiro e o segundo [golos], e continuar a impor o nosso jogo. Não conseguimos, tentámos ao máximo fazer o golos e tivemos uma oportunidade no final. Eles também tiveram várias ocasiões, têm uma grande equipa, grandes jogadores. O ponto principal foi o bloqueio no Luis Díaz e no James Rodríguez, fizemos isso com muita qualidade. A equipa está de parabéns, foi um jogo difícil, com uma atmosfera complicada, porque estavam aqui muitos colombianos, e agora é descansar e preparar o próximo.

Empate afeta ou começa um novo Mundial

Somos Portugal. Respeitando qualquer seleção, somos Portugal e entramos em todos os jogos para ganhar com qualidade — mais uma vez mostrámos a qualidade desta equipa — e confiança. E a saber sofrer. Uma seleção com muita qualidade tem de saber sofrer nos momentos mais difíceis. É isso que nos fará chegar longe neste Mundial. O grupo está muito unido e isso é o mais importante.