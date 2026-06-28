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Seleção Nacional
Rafael Leão: "No 'mata-mata' é importante ser eficaz, fazer logo primeiro e segundo golos"
28 jun, 2026 - 00:03 • Inês Braga Sampaio
Extremo da seleção nacional, que foi suplente utilizado no nulo diante da Colômbia, salienta que Portugal vai ter de "saber sofrer" para chegar longe no Mundial 2026.
Rafael Leão considera que só faltou o golo a Portugal, no nulo com a Colômbia, este domingo, e avisa que, nos 16 avos de final, a seleção nacional terá de ser mais eficaz.
O que faltou
Só faltou a bola entrar. Na primeira parte tivemos oportunidades de fazer golo. No "mata-mata" vai ser importante ser eficaz, matar logo o jogo, fazer o primeiro e o segundo [golos], e continuar a impor o nosso jogo. Não conseguimos, tentámos ao máximo fazer o golos e tivemos uma oportunidade no final. Eles também tiveram várias ocasiões, têm uma grande equipa, grandes jogadores. O ponto principal foi o bloqueio no Luis Díaz e no James Rodríguez, fizemos isso com muita qualidade. A equipa está de parabéns, foi um jogo difícil, com uma atmosfera complicada, porque estavam aqui muitos colombianos, e agora é descansar e preparar o próximo.
Empate afeta ou começa um novo Mundial
Somos Portugal. Respeitando qualquer seleção, somos Portugal e entramos em todos os jogos para ganhar com qualidade — mais uma vez mostrámos a qualidade desta equipa — e confiança. E a saber sofrer. Uma seleção com muita qualidade tem de saber sofrer nos momentos mais difíceis. É isso que nos fará chegar longe neste Mundial. O grupo está muito unido e isso é o mais importante.
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