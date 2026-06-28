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Mundial 2026
Renato Veiga. "Fizemos uma boa exibição”
28 jun, 2026 - 04:07 • Carlos Calaveiras
Portugal empata 0-0 contra a Colômbia e vai agora defrontar a Croácia.
O defesa Renato Veiga considera que Portugal fez uma boa exibição contra a Colômbia e olha já para a Croácia, o próximo adversário.
A partida
"Fizemos uma boa exibição contra um rival coletivamente forte. Claro que entramos em todos os jogos para ganhar. Este não ganhámos, mas também não perdemos. Tivemos ocasiões, não fizemos e agora é pensar já no próximo jogo"
Croácia
"Somos Portugal. Independentemente do adversário entramos em campo para ganhar."
Portugal empata 0-0 contra a Colômbia, fica em segundo lugar no Grupo K e vai agora defrontar a Croácia na madrugada de quinta para sexta-feira para os 16 avos de final.
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