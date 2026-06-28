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Samu Costa: "Em nenhum momento não tentámos ganhar. Não conseguimos, é levantar a cabeça"

28 jun, 2026 - 03:59 • Inês Braga Sampaio

Médio da seleção nacional recorda que Portugal foi campeão europeu em 2016 depois de ter ficado no terceiro lugar do grupo e pede confiança em Roberto Martínez e na equipa.

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Samu Costa defende a seleção nacional das acusações de que não houve vontade de ganhar à Colômbia, após o nulo deste domingo, que deixou Portugal no segundo lugar do Grupo K.

Houve falta de vontade de ganhar?

Sempre tentamos ganhar, o objetivo era qualificar em primeiro. Foram apenas indicações do mister, porque estávamos a entrar muito no jogo deles de transições. Queríamos chegar ao último terço e manter a bola, porque aí a Colômbia sofre um bocadinho mais. Em nenhum momento não tentámos ganhar. Todos os companheiros, todo o staff, o objetivo é sempre ganhar. Não conseguimos, mas é manter a cabeça sempre levantada.

O que lhe pediu Roberto Martínez?

Pediu-me para fazer o que sei fazer. O jogo pedia intensidade, tentei dar o meu melhor. O jogo estava um bocado desordenado, bastante ida e volta, então tentei controlar as transições ofensivas da Colômbia.

Igual passar em primeiro, segundo ou terceiro?

Ganhámos o Euro 2016 passando em terceiro. O objetivo foi cumprido, passámos e agora temos de nos focar na Croácia.

Diogo Costa foi eleito o melhor em campo

Temos um grande guarda-redes, que fez uma grande exibição. Estou muito contente pelo Diogo, confiamos muito nele.

Quando é que Portugal vai mostrar o seu estilo de jogo?

Já temos o nosso estilo de jogo, que nos trouxe ao Mundial e nos levou a ganhar a Liga das Nações. Temos de continuar a acreditar no treinador e em nós mesmos, e manter-nos unidos, e o barulho de fora, deixá-lo fora.

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