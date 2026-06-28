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Mundial 2026

Selecionador da Coreia do Sul demite-se depois de críticas do Presidente

28 jun, 2026 - 18:30

Coreia do Sul ficou fora dos 16 avos de final do Mundial 2026.

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O selecionador da Coreia do Sul, Hong Myung-Bo, demite-se poucas horas depois de ter sido classificado como “incompetente” pelo Presidente Lee Jae-Myung.

O treinador deixou a informação durante conferência de imprensa no centro de treinos da seleção em Zapopan, no México.

“Peço sinceras desculpas a todos que amam o futebol coreano e sempre apoiaram a seleção nacional. Pretendo renunciar ao cargo de técnico da seleção nacional hoje mesmo”, referiu.

Hong Myung-Bo, que estava no cargo desde julho de 2024, tinha um técnico adjunto português: João Aroso.

A Coreia do Sul terminou a fase de grupos do Mundial com apenas três pontos e não avança para os 16 avos de final.

A seleção começou por derrotar a República Checa (2-1), mas depois perdeu frente a México e África do Sul, ambas por 0-1.

De recordar que, numa publicação nas redes sociais, o chefe de Estado da Coreia do Sul manifestou o seu descontentamento.

“Sinto não apenas confusão, mas também perplexidade com este resultado inesperado. No fim de contas, o ditado 'a escolha das pessoas é o princípio de todas as coisas' foi provado mais uma vez. Se se valorizam mais os aliados do que a competência e se seleciona uma pessoa incompetente como comandante, o resultado é óbvio”, escreveu Lee Jae-Myung.

O Presidente vai solicitar uma investigação ao Ministério dos Desportos sobre o desempenho da equipa. «Dado que uma grande quantidade de impostos dos cidadãos é investido na participação no Campeonato do Mundo, peço que o ministério cuide meticulosamente da situação exata deste incidente, com uma análise das causas e medidas para prevenção de recorrência e melhorias”.

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