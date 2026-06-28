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Mundial 2026

Suplentes da Argentina vencem (mas Messi ainda entrou para marcar)

28 jun, 2026 - 05:10 • Carlos Calaveiras

Cabo Verde vai ser o próximo adversário dos campeões do mundo em título.

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A Argentina faz o pleno na primeira fase do Mundial 2026, com três jogos, três vitórias.

Os campeões do mundo em título geriram o plantel e deixaram apenas dois titulares (Dibu Martinez e Lautaro Martinez) contra a já eliminada Jordânia.

Os golos da seleção das pampas foram apontados por Lo Celso, Lautaro e o inevitável Leo Messi (que entrou apenas ao minuto 60).

Pelos jordanos descontou o “10”: Moussa Tamari.

Não foi intenso o ritmo de jogo (12-5) em remates, mas Scaloni conseguiu gerir titulares e dar minutos aos habituais suplentes.

O ex-Benfica Otamendi foi titular pela primeira vez neste Mundial.

Agora a Argentina vai defrontar a surpresa Cabo Verde nos 16 avos de final.

Já a Jordânia vai para casa sem pontuar.

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