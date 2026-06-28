- Bola Branca 18h15
- 26 jun, 2026
-
Mundial 2026
Suplentes da Argentina vencem (mas Messi ainda entrou para marcar)
28 jun, 2026 - 05:10 • Carlos Calaveiras
Cabo Verde vai ser o próximo adversário dos campeões do mundo em título.
A Argentina faz o pleno na primeira fase do Mundial 2026, com três jogos, três vitórias.
Os campeões do mundo em título geriram o plantel e deixaram apenas dois titulares (Dibu Martinez e Lautaro Martinez) contra a já eliminada Jordânia.
Os golos da seleção das pampas foram apontados por Lo Celso, Lautaro e o inevitável Leo Messi (que entrou apenas ao minuto 60).
Pelos jordanos descontou o “10”: Moussa Tamari.
Não foi intenso o ritmo de jogo (12-5) em remates, mas Scaloni conseguiu gerir titulares e dar minutos aos habituais suplentes.
O ex-Benfica Otamendi foi titular pela primeira vez neste Mundial.
Agora a Argentina vai defrontar a surpresa Cabo Verde nos 16 avos de final.
Já a Jordânia vai para casa sem pontuar.
- Bola Branca 18h15
- 26 jun, 2026
-