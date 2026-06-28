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Mundial 2026

Ugarte com lesão grave

28 jun, 2026 - 18:00

Internacional uruguaio deve ficar fora dos relvados, pelo menos, nove meses.

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O médio Manuel Ugarte sofreu uma rotura completa do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo durante a partida entre Uruguai e Espanha, do Mundial 2026.

O jogador do Manchester United realizou, este domingo, uma ressonância magnética. Pode ainda haver problemas com o menisco.

Estas duas lesões podem afastar o ex-atleta do Sporting dos relvados durante 9 meses a um ano.

No lance da lesão não houve contacto entre atletas, mas o joelho cedeu. Ugarte saiu de maca e em lágrimas.

O Uruguai foi derrotado na partida contra a Espanha e foi eliminado logo na fase de grupos do Mundial 2026.

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