- Bola Branca 18h15
- 26 jun, 2026
-
Mundial 2026
Veja dia e hora de todos os jogos dos 16 avos
28 jun, 2026 - 05:23 • Carlos Calaveiras
Estão definidos todos os “acasalamentos” para os 16 avos de final do Mundial 2026.
Está terminada a primeira fase do Mundial 2026 e estão fechadas as partidas dos 16 avos de final. Portugal joga de quinta para sexta-feira contra a Croácia.
Jogos:
África do Sul - Canadá (domingo, às 20h00)
Brasil - Japão (segunda-feira, às 18h00)
Alemanha-Paraguai (segunda-feira, às 21h30)
Países Baixos-Marrocos (terça-feira, às 2h00)
Costa do Marfim-Noruega (terça-feira, às 18h00)
França-Suécia (terça-feira, às 22h00)
México-Equador (quarta-feira, às 2h00)
Inglaterra-RD Congo (quarta-feira, às 17h00)
Bélgica-Senegal (quarta-feira, às 21h00)
Estados Unidos-Bósnia e Herzegovina (quinta-feira, às 1h00)
Espanha-Áustria (quinta-feira, às 20h00)
Austrália-Egito (sexta-feira, às 19h00)
Portugal-Croácia (sexta-feira, às 00h00)
Suíça-Argélia (sexta-feira, às 04h00)
Argentina-Cabo Verde (sexta-feira, às 23h00)
Colômbia-Gana (sábado, às 2h30)
- Bola Branca 18h15
- 26 jun, 2026
-