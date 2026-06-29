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Newsletter Mundial 2026
🚀 A volta ao Mundial em 90 segundos #19: Zico, Tsubasa e o Brasil-Japão que faz brilhar os olhos
29 jun, 2026 - 11:35 • Hugo Tavares da Silva
Esta newsletter mundialista revela as influências de Zico e Falcão no futebol japonês, segundo o selecionador daquele país. Ainda elogiamos o herói Stephen Eustáquio e damos eco à quase polémica declaração de R9.
Talvez Zico tenha mudado alguma coisa no futebol japonês. Foi lá, engrandecendo a camisola do Kashima Antlers, que o genial futebolista jogou os últimos anos de carreira. Mais tarde, foi selecionador do Japão entre 2002 e 2006. O seu mandato, curiosamente, terminou num Mundial, onde até foi goleado pelo seu Brasil (1-4), com dois golos de Ronaldo fenómeno.
Hajime Moriyasu, o selecionador japonês que agora vai defrontar o Brasil, lembrou o papel de Zico naquele país, onde também esteve como coordenador técnico do Kashima Antlers. “Ele tem uma senioridade sobre mim e foi um atleta que me incentivou muito quando me tornei técnico”, confessou na véspera do encontro, confessando também mais conselhos. “Desde aquela altura, fizemos um trabalho muito importante de desenvolvimento individual, que foi sendo lapidado ao longo dos anos.” Talvez não seja por acaso que, entre outros, testemunhámos as travessuras de Nakata, Shunsuke Nakamura e agora Kubo.
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Depois, Moriyasu lembrou-se de Falcão, outro mago de 1982, que também foi selecionador do Japão: “Tive a honra de aprender com ele. Ele dizia sempre que nós tínhamos qualidade, capacidade, mas que precisávamos de mais confiança.”
E aqui estamos, nuns 16 avos de final do Campeonato do Mundo, em pulgas à espera do Brasil-Japão, que também suscitou lembranças do famoso jogo na série animada Tsubasa (o "Globo Esporte" ouviu quem dá voz aos protagonistas). Desconfio que os japoneses vão surpreender muita gente, pela qualidade, pelo atrevimento, pelo sentido coletivo que tem tanta estética. Já o Brasil, de ‘Carletinho’ como disse alguém, quer reencontrar-se com o céu mundialista.
🕹️ O futebol foi isto
- Canadá 1-0 África do Sul: o equilíbrio foi o prato do dia. Na internet pedia-se aos deuses do futebol para evitarem o prolongamento, o que sugere pouco entusiasmo. Mas o futebol sempre dá coisas boas: depois dos 90’, o ‘nosso’ Stephen Eustáquio teve uma bola à entrada da área e atirou para a baliza de Ronwen Williams.
🎨 Si yo fuera Maradona
… tinha a braçadeira no braço e, depois da hora, decidia avançar no terreno com o sonho infantil de desbloquear um cinzento 0-0 num jogo a eliminar do Campeonato do Mundo. Subitamente, a bola pingava à entrada da área e cá vai disto. Se fosse Maradona seria como Stephen Eustáquio e marcaria o primeiro golo da história de Canadá num mata-mata mundialista. Histórico.
🎙️ Fala que tu falas bem
“O Neymar é decisivo. Não vejo outro jogador no grupo atual com a mesma habilidade que ele tem para ganhar um jogo”: palavras fortes de Ronaldo Nazário, o fenómeno, sobre Neymar… esquecendo Vinicius Junior, que está a ser a fera brasileira da Copa.
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🔦 Uma sugestão
El secreto de la nueva Brasil es una psicóloga: "El aspecto mental será casi más importante que el futbolístico": um artigo do “El Mundo” sobre a importância da presença da psicóloga Marisa Santiago na comitiva da seleção brasileira.
🎲 O que vem aí
- Brasil-Japão, 18h00 (SportTV5)
- Alemanha-Paraguai, 21h30 (SportTV5)
- Países Baixos-Marrocos, 02h00 (SportTV5)
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- Bola Branca 12h44
- 29 jun, 2026
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