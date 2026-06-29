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"Agora é mata ou morre". João Félix garante que seleção "não perdeu confiança" no Mundial

29 jun, 2026 - 16:16 • Eduardo Soares da Silva

Empate com a Colômbia não tirou confiança aos jogadores da seleção nacional, segundo o avançado. Félix explica a melhor época da carreira no Al-Nassr e o que mudou com Jorge Jesus.

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O avançado João Félix garante que a seleção nacional não perdeu confiança após os dois empates na fase de grupos do Mundial, que levaram a terminar na segunda posição do grupo.

Em conferência de imprensa, o avançado assume as vantagens de defrontar uma seleção europeia nos 16 avos de final, a Croácia, aborda as críticas às exibições da seleção e a temporada que fez no Al-Nassr.

Portugal defronta a Croácia à meia-noite de sexta-feira, um jogo com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.pt.

O que correu mal frente à Colômbia? "Foi um jogo complicado, já sabíamos que ia ser. A Colômbia não é fraca, todos sabem a qualidade que eles têm, entramos no jogo de transição deles, não tivemos muito controlo. Hoje vamos analisar o jogo e é melhorar. É o que podemos fazer."

Jogo trouxe desconfiança aos portugueses. O que lhes pode dizer? "Posso prometer trabalho e dedicação, que estejam tranquilos. Nós estamos tranquilos, não é por termos empatado dois jogos que estamos menos confianças. Isto é o Mundial, a malta só tem de estar tranquila, como nós estamos. Temos muita confiança que vamos ganhar à Croácia."

Antevisão à Croácia: "Conhecemos bem a Croácia, jogámos algumas vezes contra eles e sabemos o que temos de fazer. É uma mais-valia estarmos habituados a jogar contra eles e temos de aproveitar isso."

É mais fácil jogar contra equipas europeias? "O estilo e a forma de encarar o jogo é mais semelhante. É uma mais-valia, temos conseguido vencer a Croácia, temos mais vitórias. Vamos encarar com seriedade e profissionalismo."

O que mudar? "Isso cabe ao mister decidir, já houve mudanças do primeiro para o segundo jogo e parecia que estava tudo perfeito. Não acho que tenhamos estado mal, mas o mister é que terá de tomar essa decisão."

O selecionador falou no início de um "novo Mundial". O que muda? "Há aquela desconfiança nos jogos a eliminar, ou ganhas ou perdes. A atenção tem de ser redobrada porque qualquer deslize pode ser fatal. É mata ou morre."

Como é a dupla com Cristiano Ronaldo? "Um ano a jogar juntos é muito tempo, dá para conhece-lo bem, o que precisa, o que gosta. Acho que fazemos uma boa dupla, sabe como e onde gosto de receber a bola e vice-versa."

Mister disse que exibição foi boa, Ruben Dias disse o oposto. Causa confusão? "Muitos falam e dão opinião, mas temos de ouvir o mister e ir com as ideias dele até ao fim. Tudo o que se fala à volta... é não ver isso. Nem tinha visto esse post do Ruben."

O que mudou num ano de trabalho com Jorge Jesus: "Mudou ter jogado na minha posição, é onde posso ajudar da melhor forma. O mister Jorge Jesus percebeu isso, deu confiança para tirar o melhor de mim. A vontade e o compromisso são os mesmos de antes, foi ter estado a jogar um ano inteiro na minha posição. As coisas acabam por sair bem. A minha natureza é naquela posição. Sem dúvida sinto-me melhor, entendo melhor o jogo, as movimentações, os momentos do jogo. Sinto que melhorei em alguns aspetos. Esta temporada foi importante, o mister Jorge Jesus ajudou muito, disse-me muitas coisas que têm sentido. Sinto-me muito mais preparado".

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