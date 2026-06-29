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📝 ​As notas do Sousa, dia 18: bem-vindos ao maravilhoso mundo dos jogos amarrados

29 jun, 2026 - 13:20 • Francisco Sousa*

O Canadá eliminou a África do Sul e tornou-se na primeira equipa a avançar para os 16 avos de final do Campeonato do Mundo.

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A posse inofensiva sul-africana e o Canadá sem aproveitar o ponto forte

Vimos um jogo equilibrado e de poucos riscos entre África do Sul e Canadá, sobretudo na primeira hora. A equipa de Hugo Broos buscava uma saída de bola paciente mas acabava invariavelmente a buscar o passe mais longo para Makgopa, que raras vezes deu continuidade às jogadas. Mbokazi mostrou os já reconhecidos atributos na construção e ainda houve ameaça de Mokoena na meia-distância, mas os extremos estiveram curtos na dimensão criativa e claramente mais preocupados com tarefas defensivas.

Do outro lado, a turma canadiana criou perigo na bola parada (com Cornelius como a referência), teve um pouco mais de fluidez nas saídas por fora (sobretudo pelos laterais, dado que Buchanan e Millar não mostraram particular inspiração) e viu Jonathan David a participar em apoio, mas com pouca capacidade para se impor como finalizador. Até mesmo a pressão, habitualmente agressiva, não foi tão eficaz.

As substituições, o impacto de Davies e o "foguete" de Eustáquio

Enquanto Hugo Broos trocou ao intervalo o criativo Mofokeng, pouco envolvido em jogo nos primeiros 45 minutos, pelo mais defensivo Mbatha para reforçar a coesão e capacidade para ganhar duelos ao meio, Jesse Marsch quis arriscar um pouco mais a dada altura do segundo tempo. Lançou Alphonso Davies, muito marcado por lesões nos últimos meses, o extremo mais acutilante Jacob Shaffelburg e o ponta de lança Promise David, jogador de remate fácil. O ala do Bayern gerou logo duas situações de potencial perigo a partir de passes interiores e Shaffelburg esteve, juntamente com outros suplentes lançados na etapa complementar (De Fougerolles e Sigur), na génese do golaço de Eustáquio que decidiu o jogo.

Do lado sul-africano, faltou rigor na transição defensiva nalguns momentos, algo já habitual, bem como melhor proteção do espaço à entrada da área no lance decisivo. Os laterais Mudau e Modiba deixaram boas saídas de pressão e alguns momentos defensivos imponentes, assim como o central Mbokazi – claramente destinado a um bom campeonato do futebol europeu, apesar da estatura. Contudo, ficou a faltar mais acutilância ofensiva num torneio ainda assim globalmente positivo.

*é comentador de futebol na Renascença

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