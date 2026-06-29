- Bola Branca 18h15
- 29 jun, 2026
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Brasil dá a volta ao Japão e segue para os oitavos de final do Mundial
29 jun, 2026 - 19:57 • Eduardo Soares da Silva
Nipónicos começaram a vencer, mas segunda parte carregada de oportunidades leva os brasileiros à próxima fase. Martinelli foi o herói, com o golo da reviravolta nos descontos.
O sonho do "hexa" continua bem vivo no Brasil. A equipa canarinha está nos oitavos de final do Campeonato do Mundo após uma vitória frente ao Japão, por 2-1.
O Japão deu boas indicações na fase de grupos e Kaishu Sano, do Mainz, abriu o marcador aos 29 minutos com um grande golo de fora da área.
O Brasil reagiu, teve várias oportunidades, mas foi para o intervalo em desvantagem. Paquetá saiu ao intervalo, por lesão, deu lugar a Endrick e fica em risco para o resto da competição.
A muralha japonesa, com o guarda-redes Suzuki em grande destaque, só se desfez aos 56 minutos, com um grande cruzamento de Gabriel Magalhães a encontrar o Casemiro sozinho ao segundo poste.
O médio, que este verão deixa o Manchester United para rumar ao Inter Miami, viveu a época mais goleadora da carreira com nove golos, a maioria servidos por Bruno Fernandes, e voltou a brilhar no Mundial.
O jogo continuou embrulhado e a solução para os brasileiros estava no banco. Não foi Neymar, mas Gabriel Martinelli, avançado do Arsenal, que recebeu a bola dentro da área, aos 95 minutos, e colocou-a junto ao poste com um remate certeiro.
Neymar, longe do auge físico, não saiu do banco. No final do encontro, o selecionador Ancelotti explicou que teria lançado o avançado do Santos se o Brasil estivesse em desvantagem por volta dos 75 minutos, ou no prolongamento.
O Brasil, pentacampeão mundial, aguardo pelo vencedor do jogo entre Costa do Marfim e Noruega para conhecer o adversário dos oitavos de final. A seleção sul-americana não vence a competição desde 2002.
Já o Japão consegue um desempenho semelhante ao do Mundial 2018 e 2022, quando foi eliminado na primeira partida após os grupos. Nessas ocasiões, foi nos oitavos de final. Com o alargamento da competição, os nipónicos caem nos 16 avos de final.
- Bola Branca 18h15
- 29 jun, 2026
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