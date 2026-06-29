- Bola Branca 18h15
- 29 jun, 2026
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"É favor tentar na próxima Copa". Neymar responde a economista que previu eliminação do Brasil
29 jun, 2026 - 22:39 • Eduardo Soares da Silva
Achim Klement criou um algoritmo que prevê os resultados dos Mundiais e acertou em todos os vencedores desde 2014. No entanto, errou na previsão do vencedor entre Brasil e Japão.
"O futebol não é uma ciência exata". A frase é muitas vezes repetida, mas o economista alemão Achim Klement não concorda e, a cada quatro anos, tenta prever os campeões do Mundo com recurso a matemática. Desta vez, apostou que o Japão eliminaria o Brasil e o avançado Neymar Jr. não gostou.
Em 2014, o economista criou um modelo de previsão que, desde então, adivinhou todos os vencedores dos Mundiais.
A sua previsão é que os Países Baixos vão vencer o Mundial, numa final frente a Portugal, que até chegar lá elimina a Argentina e Inglaterra.
A sua fórmula aplicada ao Mundial 2026 também tinha previsto que o Brasil seria eliminado nos 16 avos de final pelo Japão, mas isso não aconteceu.
Os nipónicos até começaram a vencer, mas o Brasil deu a volta graças a um golo de Gabriel Martinelli, nos descontos da partida.
Após o jogo, o avançado Neymar Jr., vedeta da seleção brasileira, comentou nas redes sociais: "Senhor Joachim Klement, é favor tentar na próxima Copa".
O Brasil, pentacampeão mundial, aguarda pelo vencedor do jogo entre Costa do Marfim e Noruega para conhecer o adversário dos oitavos de final. A seleção sul-americana não vence a competição desde 2002.
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