"É favor tentar na próxima Copa". Neymar responde a economista que previu eliminação do Brasil

"O futebol não é uma ciência exata". A frase é muitas vezes repetida, mas o economista alemão Achim Klement não concorda e, a cada quatro anos, tenta prever os campeões do Mundo com recurso a matemática. Desta vez, apostou que o Japão eliminaria o Brasil e o avançado Neymar Jr. não gostou.

Em 2014, o economista criou um modelo de previsão que, desde então, adivinhou todos os vencedores dos Mundiais.

A sua previsão é que os Países Baixos vão vencer o Mundial, numa final frente a Portugal, que até chegar lá elimina a Argentina e Inglaterra.

A sua fórmula aplicada ao Mundial 2026 também tinha previsto que o Brasil seria eliminado nos 16 avos de final pelo Japão, mas isso não aconteceu.